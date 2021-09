Setomaal müttab vigastatud karu, kes võib olla inimesele ohtlik

Esmaspäeva õhtul sai Setomaal autolt löögi karu. Kuna kohalikud jahimehed sündmuskohalt verd ei leidnud, on karul arvatavasti sisemised vigastused. "Iga haavatud uluk võib olla ümbruskonnale ohtlik," ütles Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe "Ringvaatele". Jahimehe sõnul ei jää väga suure tõenäosusega karu siiski elama.

Lillemäe arvates tuleks praegu Setomaa vallas asuvat Rõsna kanti pigem vältida. "Igal juhul tuleks praegu metsa minnes teha võimalikult kõva häält. Karu, kuuldes inimhäält, püüab siiski minema minna," rääkis jahimees.

Põhjus, miks karu üldse auto alla jäi, peitub Lillemäe sõnul tänapäeva hullumeelses liikluses, aga ka selles, et karude arvukus on suurenenud. Kui vanasti oli karul 1-2 kutsikat, siis nüüd on rajakaamerates näha 3-4. "Karul on metsas ruumi vähe ja nad pressivad end sealt välja." Karude arvukuse põhjuseks võib olla sigade aafrika katk, tänu millele suurenes mesikäppade toidubaas.

"Karu on tippkiskja ja mida rohkem on karusid, seda suurem on oht inimesele," lausu Lillemäe. Jahimehe sõnul on kõige ohtlikum emakaru poegadega. "Kui inimene satub emakarule lähedale, siis karu instinktiivselt tapab," selgitas ta. Igal juhul peaksid inimesed olema Lillemäe sõnul ettevaatlikumad kui tavaliselt.