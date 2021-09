ERSO kontsertsari "Audiospaa" julgustab tuure maha võtma

Uus kontsertsari alustab õhtuti ja hilisõhtuti, mängitakse groovymat ja tavapärasemast rahulikumat muusikat. "Ükskõik, mis teemadest ühiskonnas räägime, polariseerumine ei ole võõras. Audiospaa kontserdid võiks mõningaid tuure maha võtta," sõnas ERSO peadirigent Olari Elts Vikerraadios.

Dirigent rääkis, et kõikide minimalismihuviliste unistused peaksid nendel kontsertidel täituma. Teiste seas kõlab üks viimaste aastakümnete eepilisemaid lugusid, mis räägib ookeanist. Selle on kirjutanud Alaska helilooja John Luther Adams, kes pikalt juhtinud tähelepanu kliimaküsimustele. "Me oleme üks esimesi, kes teda Euroopas mängivad," rääkis Elts. "Seda lugu kuulates tekib paratamatult tunne, et oleme osa millestki palju suuremast, mille üle meil kontrolli pole. Ma ei tea ühtegi lugu, mis oleks nii võimsalt veest rääkiv," lisas ta.

"Audiospaa" kontsertsarja idee mõtles välja Olari Elts ise. Muude teemade hulgas pööratakse tähelepanu vaimsele tervisele, aga ka pikale Covidile, mis dirigendi sõnul hakkavad meid aina enam mõjutama. "Meie teraapia on muusika. Mängime parimat muusikat, mis viimaste aastakümnete jooksul mängitud," lubas Elts.