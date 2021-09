Video: presidendi kantselei peakokk valmistas imehõrgu forelli

Forelli pošeeris peakokk sidrunialoisias ja piimas. "Valasin keeva piima forellile peale ja jätsin seisma – ja ongi forell valmis," täpsustas Lepik. Kala kõrvale serveeris kokk lehtkapsa ja lehterkukeseene salati ning tudraseemne-küdoonia leeme.

Peakokk tõdes, et ta kohtab üsna tihti inimesi, kellele kalatoidud peale ei lähe. "Samas on paljud nõus proovima ja pärast tahavad veel," rääkis ta. Kalapelgajate kõige suurem hirm on liialt tugev kalamaitse. "See võib juhtuda, kui kala on enne töötlemist pesemata. Samas ongi mõni kala tugevama maitsega, näiteks haug või räim," ütles peakokk. Sellisel juhul võiks proovida mõnd mahedama maitsega kala, näiteks siiga, lesta või miks mitte forelli.

Lepik sõnas, et praegu on Eestis kalaga kohati keeruline ja seetõttu teevad kalakasvatused tänuväärset tööd. Nii on ka tuulise ilma või püügikeelu ajal võimalik värsket kala tarbida.