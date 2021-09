Netflix tuleb välja tasuta vaatamisprogrammiga

Esimesena saavad tasuta sisu nautida inimesed Keenias. Netflix loodab, et kui pakkuda 100 protsenti tasuta sisu, mis on Keenia näitel küll ainult neljandik tavapärasest tasulisest sisust, mõtleb rohkem inimesi täisteenuse ostmise peale. Kuna Keenias pole palju inimesi kunagi Netflixi vaadanud, on just sealne turg uue programmi proovimiseks atraktiivne.

Tasuta programmiga liitumiseks tuleb esmalt luua Netflixi konto. Mingit makseinformatsiooni ei küsita. Seejärel saavad kasutajad näha paljusid populaarseid Netflixi filme ja seriaale.

Varem on ettevõte pakkunud eri turgudel tasuta teenuse prooviperioodi ja mõningat Netflixi originaalsisu.