Noep: ma ei välista Eesti Laulule kandideerimist

Kõpper rääkis R2 hommikuprogrammis, et just 2012. aasta Eesti Laul oli tema tolleaegsele bändile, Tenfold Rabbitile hüppelauaks. "See oli jõhker start! Suurepärane võimalus alustavatele bändidele," rääkis Kõpper. Tookord tuli kooslus kolmandale kohale.

Ta ei välista ka sel aastal Eesti Laulule kandideerimist, ehkki palju aega selleks enam jäänud pole, lugude esitamise tähtaeg on 20. oktoober. "Päev enne tähtaega jõuab midagi valmis kirjutada küll," naeris artist. Nii Eesti Laul kui Eurovisoon meeldib Kõpperile väga, eriti kui neid saab vaadata ja kommenteerida koos hea seltskonnaga. Talle on sellest kujunenud isegi omaette traditsioon.

Teadupärast on Kõpper ka filmitegijana kuulsust kogunud. Tema lavastatud on näiteks "Vasaku jala reede", mida filmiti 10 aastat tagasi. Andres oli siis 22. Enam ta niivõrd filmidele ei keskendu. Küll aga on ta oma loomingule valmis teinud nii mõnegi muusikavideo. "Sinna läheb palju raha ja küsitav on, kas see lõpuks tasub end ära. Aga mulle meeldib neid teha," rääkis Kõpper. Mees tõdes, et kohe, kui ta oma ideid kirjutama hakkab, peab esimesed lennukad mõtted maha kriipsutama, sest nende jaoks lihtsalt pole raha. "Muusikavideote aeg ole läbi, aga tuleb teha midagi väga šokeerivat," sõnas ta.

Filmidest naudib Kõpper enim Hollywoodi kuldajastu teoseid. "Sellel on puhtalt nostalgiline põhjus, aga teisalt ka nende teostus. Mulle nii meeldib selline tüüpilise filmi esteetilisus ja filigraansus, millega need lõpule on viidud," avas muusik oma mõtteid. Tema hinnangul on näiteks Netflixi omafilmidel väheusutav mekk. "Ei tea, kas see on eelarvest või tööstusest tulenev pinge, et kõigile tuleb meeldida. Aga mulle ei lähe see peale."