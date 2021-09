Aeg on soojendada muusikateadmisi: harjuta Klassikaraadio muusikapäeva viktoriiniks

Teadmised saab proovile panna Klassikaraadio ja Raadio 4 kodulehel ööpäeva vältel – viktoriin algab reedel, 1. oktoobril kell 7 ja lõpeb laupäeval, 2. oktoobril kell 8.

Viktoriin toimub kahes kategoorias – vastajad saavad valida muusikapäeva viktoriini ja ringhäälingu 95. aastapäevale pühendatud viktoriini vahel. Soovitame proovida mõlemat! Küsimused on vastusevariantidega ning loogiliselt mõeldes on võimalik õigesti vastata ka siis, kui täpset vastust ei tea. Küsimusi on nii klassika, džässi kui ka popmuusika vallast, lahendades saab kuulata helifaile, vaadata pilti ning jälgida videot.

Möödunud aastal lahendas muusikapäeva viktoriini 4045 muusikasõpra. Osa võtsid igas vanuses mängijad üle Eesti ning paljudes kohtades lahendati viktoriini kollektiivselt terve klassiga.

Kõik muusikasõbrad on oodatud oma muusikalisi teadmisi proovile panema juba 1. oktoobril! Parimatele lahendajatele on auhinnad.