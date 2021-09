Birgit Sarrap: pärast superstaarisaadet pole ma enam kunagi vanematelt raha küsinud

Laulja Birgit Sarrap meenutas R2 hommikuprogrammis 2007. aasta tundeid vahetult pärast "Eesti otsib superstaari" saate võitmist. Tänavu on Birgit ise samas saates kohtunik.

Võitjaks kroonitud Birgit lõpetas vahetult pärast saate lõppu ka keskkooli ning sai nautida täiesti elumuutvat suve.

"Ma mäletan seda tunnet, kui auhinnaraha tuli kontole," meenutas Birgit. "See oli tõesti magus tunne ja sel ajal oli see ju 100 000 krooni."

Paar päeva pärast võitu oma pangakontot vaadates nägi laulja seal palju nulle: "See oli minu jaoks selline hetk tõesti, et pärast seda ma ei ole kunagi oma vanematelt enam raha küsinud. See oli minu esimene väga-väga suur palk."

Suvi tõi juba kohe ka tasustatud ülesastumisi ehk algas laulja tööelu.

Suure võidusumma eest Birgit midagi konkreetset ei soetanud, vaid see kuluski iseseisva elu alustamiseks – esinemiskostüümideks ja esimeseks üürikorteriks. "Hakkasin lihtsalt sellist päriselu elama," sõnas Birgit.

Tänavune superstaarisaate võitja selgub juba 12. detsembril.