Majorlilkween avaldas loo "Can I B Honest" koos räppar Flipp Dineroga

"Karantiini ajal tegin intervjuu New York underground hip-hop fotograafia legendi 1000Word$-ga. Ma mainisin talle, et ma olen ühe New York underground artisti fänn, kes on Cinematic label'i artist. 1000Word$ teab neid tegijaid hästi ja viis mind plaadifirmasse," meenutas Majorlilkween koostöö tekkimist.

"Esialgse plaani kohaselt pidin ma sel päeval hoopis ühe teise artistiga koostööd tegema, aga kui ma plaadifirmasse jõudsin, oli seal ka Flipp Dinero esindaja. Kui ta mind nägi ja mu muusikat kuulis, siis arvas, et ma olen hoopis parem Flipp Dinero jaoks. Samal päeval kohtusime juba Flippiga video teel. Järgmise päeva hommikul kell seitse oli lugu juba valmis. See kõik oli väga juhuslik ja kiire sündmuste edenemine, kuid samas pidigi nii minema."

"Can I B Honest" on minu ja Alexi kuum ja energeetiline duett. Minu loo tegelaskuju on mees, kellel on süda murtud ning, kes põgeneb oma mure eest arvuti mängu. Ma kirjutasin oma osa valmis ning Alex jälgis mu ideid ja mõttekäike ning me segasime kokku minu ja tema kõla ning rütmid," rääkis räppar Flipp Dinero.

Loole valminud video autor on Majorlilkween ning USA -st pärit director SoKrispy. Majorlilkween iseloomustab videot kui virtuaalne küberstripiklubi, mis on ühtlasi ka mäng.

"Video tegemine oli pikk protsess, ainuüksi animatsioonide tegemine võttis aega kaks kuud. Visuaalid sai loodud koos Berliinis resideeruva andeka kunstnikuga, kelle nimi on Stacie Ant. Võtted kestsid kaks päeva ning need olid väga ekstreemsed, kuna Los Angeleses oli juulikuiselt kuum ning kostüümides ja meigiga koreograafiat ei olnud kerge ja mõnus teha ilma konditsioneerita stuudios. Vaatamata kõigele oli see parim aeg, sest lõpptulemus tuli täpselt selline nagu ma olin unistanud." rääkis ta video sünnist.

Lisaks originaalsele hip-hop versioonile on loost välja antud ka rokilik versioon, mille taga on Eesti metal artist ValTvoar ja helimees Keijo Koppel. "Olen kaasa löönud kohalikes hip-hop bandides, kuid see lugu oli täiesti teine teema ning klass omaette. Oli väga vinge väljakutse teha rokiversioon täiesti teise esteetikaga palast. Töö oli põnev ja tulemus veelgi põnevam," rääkis ValTvoar.