Kostüümikunstnik Liis Plato: see on kulissidetagune töö, mida tihti ei märgata

Eesti filmi- ja teleauhindadel parima kostüümikunstniku auhinna pälvinud Liis Plato sõnul on see töö, mis toimub kulisside taga ning mida tihti ei märgata.

EFTA-l töö eest filmis "Rain" auhinna saanud Liis Plato on lisaks filmitöödele tegutsenud algusest peale ka "Ringvaates" ning Marko Reikop käis teda saate meeskonna poolt õnnitlemas.

"See on nii suur au, sest see on kulissidetagune töö, mida keegi ei märka," ütles Plato auhinna pälvimise kohta. "Eks märgatakse muidugi, sest kostüüm on ka Oscaritel tähelepanuväärne auhind, aga Eestis on ta jäänud pigem tahaplaanile."

Plato tõdes, et oli üllatunud, sest ei arvanud üldse, et auhind parima kostüümikunstniku kategoorias tuleb "Raini" filmile. Plato sõnul on režissöör Janno Jürgensi film "Rain" tore lugu Eesti vendade lugu, mis kukkus välja nagu ajastufilm.

Idee selleks, kuidas filmitegelasi riidesse panna, sünnib koostöös kunstniku ja režissööriga. "Eriti, kui režissöör on ise kirjutanud loo, siis tal on pilt silme eest läbi jooksnud oma kogemustes. See film kukkus välja nostalgiliste sugemetega, aga see oligi eesmärk."