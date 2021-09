Korve punuvat saarlast tabas tänu sotsiaalmeediale ootamatu edu

86-aastane saarlane Jaan Valk mäletab, et sai esimese korvi valmis punutud 10-aastaselt koolis tööõpetuse tunnis. "Esimene korv kukkus nõnda välja, et ei seisnud püsti. Teine oli juba natuke parem. 1949. aastal kolhoosi alguses olin 14-aastane ja tegin kolhoosile kartulikorve," rääkis Valk "Ringvaates".

Vahelduva eduga on korvide punumine alati tema hobide hulka kuulunud, kuid vanaduspõlves sai töö taas tõsisemalt käsile võetud. "Elu aeg on harjutud tööd tegema, mis sa lakke vahid. Ma pole kultuurihuviline, raamatulugeja ka pole. Aga siis saabki korve teha."

Kui koroona tõttu mees enam laatadel korve müümas käia ei saanud, läks ta kodu lähedal asuva raba parklasse. Seal tehti temast pilt ning pandi Facebooki soovitusega temalt korve osta. "Pojatütar helistas Raplast ja ütles, et sind on suure kella külge riputatud," naljatles mees. Pärast seda pole olnud tarvis enam sinna müüma minna, sest ostjad on leidnud tee temani ning valminud korvid lähevad kui soojad saiad.

"Käijaid on igast kandist, isegi Kihnust käidi siin," ütles ta.

Elu jooksul on Valk pununud valmis tuhandeid korve. Seitse aastat metsavahiametit andis talle võimaluse ka puude kohta rohkem õppida. "Toomingas on peamine, see on kõige sitkem puu. Kask on ka sitke. Lepast ei saa midagi teha," selgitas mees ja lisas, et vanasti tegi ta korve ka kadakapuust, mis on samuti sitke ja millest saab vastupidavad korvid.

Päevas tegeleb Valk punumisega kuus tundi ja saab valmis ühe korvi kahe päeva kohta. Kogu elu korvipunumisega tegelenud mehel on töö käpas. "Aasta tagasi tõi minia raamatu korvide punumisest, vaatasin selle läbi ja ega mul sealt midagi õppida polnud," tõdes ta.