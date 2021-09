Briti printsess Beatrice sünnitas tütre

Kuninganna lapselapse ja tema tütrega on kõik hästi, teatas Buckinghami palee ning lisas, et vastsündinu vanavanemad ja vanavanavanemad on äärmiselt rõõmsad, kirjutab BBC.

Tüdruk on troonipärimisjärjekorras 11. kohal ning ühtlasi kuninganna Elizabeth II 12. lapselapselaps.

So delighted to share the news of the safe arrival of our daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.



Thank you to the Midwife team and everyone at the hospital for their wonderful care.