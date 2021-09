Hagi Šein: meie missioon on eestikeelse telemaailma hoidmine

Televisiooni heaks ütlemata palju pingutanud, seda jäägitult armastav Hagi Šein on tunnustuse üle väga tänulik. "Ma sain nii suure pai, et seda jätkub elu lõpuni," ütles Šein "Vikerhommikule".

Peagi ilmub mehe sulest raamat, millesse ta on kirjutanud viimase 20 aasta Eesti telelood, mis toimunud digipöörde ajal. Raamat annab edasi televisiooni missiooni - luua tähendusi, neid kanda, jagada ideid ja elamusi, mis meie rahvale korda läheks.

"Digiajastul on üha olulisem mõelda sellele, mis meid koos hoiab. Peame tunnetama ühisosa ja rääkima olulistest asjadest oma rahva ja telekultuuri jaoks," rääkis Šein.

Mehe sõnul sõltub meedia ja televisiooni tulevik tegijate, vaatajate ja kasutajate suhtest. "Me koos otsustame selle üle, milline on tulevik. Siin on segu majandusest, poliitikast ja kultuurist. Üsna keeruline fenomen," nentis ta.

Ühes tuleb aga kindel olla. Peame harjuma, et digimaailm on mitmekesine, üha individuaalsem ja aina rohkem loome me ise oma tele- ja meediamaailma. "Peame olema loojate ja kasutajatena teadlikud ning tegijatena missioonitundelised," ütles Šein.

Mehe sõnul on globaalses meediavõistluses ja tähelepanumajanduses oluline säilitada eestikeelset raadiot, televisiooni ja filmi. "Meie missioon on seda hoida, et aru saada, kuidas ses ühiskonnas ellu jääda ja oma rahvast paremini teenida. Kui nendele küsimustele on vastatud, on kõik hästi."