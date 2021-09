Video: vaata, kuidas Liisu Lass lennuki seisuplatsile juhendas

Kuigi kogu maailma lennundus töötab suuresti arvutite abil, on siiski vaja inimest, kes õhusõiduki pärast maandumist õigesti seisuplatsile suunaks. "Terevisiooni" saatejuht Liisu Lass sai sellega käe valgeks.

Selleks, et õhusõidukid õigesti oma seisuplatsile jõuaksid, läheb vaja värvilisi valguspulki ja inimest, kes lennukit nendega juhendaks. Selle, et lennuk maandudes õigesse kohta sõidaks, paneb paika koordineerimiskeskus.

"Enne lennuki maandumist tuleb seisuplats üle vaadata ja sodi kokku korjata," ütles õhusõidukite teeninduse valdkonna ekspert Veiko Rand. Ruleerimisjoont mööda tuleb lennuk seisuplatsile ja vastavalt selle tüübile peavad rattad kindla joone taga seisma jääma. "Kui lennuk jääb liiga kaugele, on oht, et voolukaablid ei ulatu selleni. Siis on vaja puksiirid tuua ja lennuk lähemale tõmmata," selgitas Rand.

Lennukipiloodil on küll kokpitis arvutid, millega ta lennukit juhib, aga masina kõhu alla juht ei näe. Selle jaoks ongi vaja juhendajaid. Nad on justkui piloodi silmad.

Juba enne, kui lennuk seisuplatsile pöörab, tuleb käed üles tõsta, et piloot juhendajat näeks. Järgmisena peab pulkadega selgeks tegema, et piloot suunaks lennuki nina otse juhendaja peale. "Kui lennuk kaldub vasakule või paremale, tuleb kätega korrigeerida," rääkis Rand. Kui lennukil tuleb seisma jääda, tõstetakse käed võimalikult sujuvalt pea kohale risti.