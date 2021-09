Toomas Anni: mul pole kunagi olnud ambitsiooni saada suureks lauljaks

Muusik Toomas Anni rääkis Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...", et ta pole iial üritanud muusikamaailma trügida. Kõik on juhtunud justkui iseenesest.

"Ma ei ole end ise millegagi taevasse tõstnud," ütles Anni, kes pillimängu ja lauluga end eestlaste südamesse sättinud. Kui ta vaatab praeguseid noori artiste, kes saavad tuule tiibadesse näiteks superstaari saatest, jääb ta nõutuks. "Kõik tehakse ette-taha ära. Natuke tuleb ikka vaeva ka näha, kui tahad inimestele meelde jääda," mõtiskles Anni. "Minu vaev ongi see, et ma olen oma hobist teinud töö."

See, et inimestele meeldida, on muusikul võtnud aega aastakümneid. Ta teab öelda, et nii palju, kui teda armastatakse, teda ka vihatakse. Nüüd on Toomas sellega leppinud, aga veel mõnikümmend aastat tagasi oli ta rohkem tundlik.

Oma muusikaga on Toomas inimesi liitnud, ja seda sõna otseses mõttes. "Üks lapsepõlvesõber tahtis tüdrukule muljet avaldada, aga ta ise laulda ei osanud. Ma läksin siis kitarriga neiu akna alla ja laulsin ta lemmiklaulu. Nad on siiani koos," rääkis laulja.

Paraku on saatus mehele mitu jämedat kaigast kodarate vahele visanud. Ta on kaotanud nii oma isa kui ka abikaasa. Isa leinates alustas ta aktiivsemalt pillimängu ja esinemisega. "Sel ajal oli teha nii palju, et ei jõudnud masendusse langeda. Üksinda nukrutsema jääda ei tohi," tõdes ta. "Kindlasti ma tunnen, et saatus on mu vastu ebaõiglane olnud. See on ilmselt nii, et kui sulle kuskil antakse rohkem, siis teisest kohast võetakse ära. Võrdsus peab olema."

Et Toomasel jäi oma isaga palju jutte rääkimata, hoiab ta erilist ja tugevat sidet poja Tauriga. Koos käiakse saunas ja arutletakse elu üle. Tauri sõnul peab isal alati midagi teha olema. Suure majapidamise eest hoolitsev mees ei oska poja sõnul sügisel ja talvel eriti midagi teha, sest siis on õuetöid vähe. "Suvel on ta hommikust õhtuni õues," rääkis Tauri.

Oma laste kasvatamisel on Toomas olnud pigem leebe, kuigi ta ise on saanud tunda oma vanaema karmimat kätt. "Vanaema oli õiglane – kui koerustükke tegid, siis said karistada," meenutas laulja. Tauri sõnul on teda kasvatatud hoopis teisiti. "Eks ma olen kuulnud ka isa karmimat häält tegemas, aga ajaga on ta ikka pehmemaks muutnud. Mingid asjad on alati olnud, mida teha ei tohi – näiteks valetamine –, aga ega meid õega väga ei keelatud. Me kasvasime pigem ise."