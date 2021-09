Jupiter kutsub avastama teadust ja selle superkangelasi

Kuidas valmib lihavaba liha? Milliseks võib kujuneda inimeste ja robotite koostöö? Mis asjad on nanoravimid ja kui nutikad võivad olla tekstiilid? Veebikanal Jupiter avab ukse põnevasse teadusmaailma ja toob video- ja audiolugudena teaduse igaühele koju kätte.



Esmaspäevast on vaatamiseks üleval kümme videolugu noorte silmapaistvate teadlastega. Haarava ja hariva sissevaate teaduse erinevatesse valdkondadesse teevad materjaliteadlane Maarja Grossberg, toiduteadlane Mari-Liis Tammik, elektroenergeetikadoktor Heigo Mõlder, karjatervise dotsent Kerli Mõtus, mükoriisa uuringute professor Leho Tedersoo, biomeditsiini tehnoloog Rainis Venta, neuroteadlane Jaan Aru, robootika kaasprofessor Karl Kruusamäe, arheokeemik Ester Oras ja tekstiilikunstnik Kärt Ojavee.

Vaata teadusvideoid siin.



Suurtele ja väikestele on veebikanalis kuulamiseks kuus audioloengut, mis sel nädalal jõuavad ka Vikerraadio eetrisse. Lastega kohtuvad biomeditsiini ekspert Rainis Venta, ajuuurija Jaan Aru ja toiduteadlane Mari-Liis Tammik. Täiskasvanud viib robotitemaailma Karl Kruusamäe, vetikate potentsiaali avab Tanel Ilmjärv ja muinasaja toitumisest räägib Ester Oras.

Lasteloengud kõlavad Vikerraadio eetris 22.-24. septembril kell 15.45, täiskasvanute loengud 22.-24 septembril kell 19.00. Jupiteris saab loenguid kuulata juba praegu.



Teadlaste Öö festival ERR-i kanalites kulmineerub suurejoonelise teadusvõistlusega ETV eetris sel reedel kell 20. Võistlustulle astub kaks tiimi, kes hakkavad Emajõel mõõtu võtma alustel, mis on ehitatud üksnes jäätmetest. Tiimidesse kuuluvad teaduse superkangelased ja nutikad meelelahutajad Tanel Padar, Kerli Dello, Kalle Sepp, Inga Lunge, Rainis Venta, Ester Oras, Elisabeth Parman, Heido Mõlder.



Vikerraadio alustab teadusnädalat kuulajamänguga, kus kahel hommikul kutsutakse kuulajaid teadlasi üles leidma. Esmaspäeval ja teisipäeval kell 9.30 kõlab Vikerraadios üleskutse leida üles intervjueeritav teadlane, teha temast pilti ning postitada see enda Facebooki seinale koos teemaviitega #TÖF21. Mängus osalenute vahel loositakse korv pääsukesemärgiga parimat Eesti toitu. Esmaspäeva hommik tõi kuulajateni kohtumise Tarmo Soomerega Tallinna südalinnas, teisipäeva peitusemäng toimub Tartus, vihjeid kuuleb Vikerraadio hommikuprogrammis.



Teadlaste Öö festival on teadust populariseerivate sündmuste sari, mis toimub juba 16. korda.