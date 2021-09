Arras: viimase 30 aasta poliitreklaamid räägivad meie kohta väga palju

Endine Reformierakonna kampaaniajuht Annika Arras kinnitas, et viimase 30 aasta poliitreklaamide hulgast leiab kõike. "Selle perioodi terviku läbivaatamine andis hea pildi ja peegelduse Eesti ühiskonna arengust 30 aasta jooksul, sest poliitilised reklaamid räägivad meie kohta päris palju," tõdes ta ja lisas, et seal oli nii pisaraid, naeru kui ka piinlikke hetki.

Endine SDE kampaaniajuht ja NO99 tegevjuht Kaarel Oja leidis, et tegelikult oli viimase 30 aasta poliitreklaame lihtsalt tore ja nostalgiline vaadata. "Eks mingid trendid hakkavad tekkima, ta on päris hea peegeldus ja kontsentratsioon sellest, mis nende aastate jooksul on tegelikult toimunud."

Endine Keskerakonna ja Reformierakonna kampaaniate loovjuht Urmas Villmann selgitas, et nemad tegid koostöös Paavo Pettaiga Keskerakonnale Eesti esimesed kommertsreklaami vahenditega tehtud poliitreklaamid. "Mõned aastad hiljem paluti mul ka Reformierakonda aidata reklaamidega."