Mart Nurk: "Reeturi" süžee ja tegevustiku tagamaad on väga põnevad

Mart Nurk on näitlejana üles astunud mitmes filmis ja sarjas ning on erinevaid rolli pakkumisi saanud eelkõige inimestelt, kes on tema jaoks tähenduslikke asju teinud. Tee "Reeturi" sarja sai alguse näitlemisest seriaalis "Varjudemaa", mille stsenaristiks ja režissööriks olid Martin Algus ning Ergo Kuld. Ka "Reetur" sarja esimese hooaja tegid Algus ja Kuld koos, kuid teise hooaja režissööriks on Ove Musting.

"Blokk on rollina selles mõttes "Varjudemaa" Volliga sarnane, et lobedapoolsel ja kõrge nunnureitinguga meesnäitlejal võib minna veenvuse saavutamine keeruliseks," tõdes ta ja lisas, et tema tundub olevat ehk mõnevõrra jõrmim tüüp. "Teise hooaja stsenaariumisse minu tegelane Blokk jäi ja tegutseb edasi, üle kümne aasta vanemana, püüdsin näidata, et ka mõneti elu käigus muutununa."

"Olen mõlema rolli saamise üle õnnelik nagu ka selle üle, et ehk on koostööd heade inimestega vahepealsetel aastatel aidanud vältida püsivamat kinniroostetamist," mõtiskleb ta. Näitleja sõnul hindab ta kõige enam seda, kui suudab loomeprotsessis iseennast üllatada: "Keeran ettevalmistuse ootamatult peapeale ning mõistusliku reaalsuse rebenditest kumab midagi, mis on päris."

Vene luure sidemees Valeri Blokk

Mart Nurk mängib "Reetur" seriaalis luurajast tegelaskuju nimega Valeri Blokk. "Blokk on pühendunud professionaal, klassikalise väljaõppega, lojaalne oma impeeriumile ja kord valitud teele. Ta on impeeriumi sõdalane, omamoodi üksik hunt, kelle selja taga on võimas süsteem," tõdes ta.

Sarja süžee ja tegevustiku tagamaad on näitleja jaoks äärmiselt põnevad ning nii mitmedki asjaolud panevad teda pikalt juurdlema. "Mind on pikalt saatnud küsimused, et missugune inimene, kuidas ja mis motiividel läks Nõukogude ajal õppima juristiks või miilitsaks ehk kas ja kuidas kavatses ta kaitsta "õigust" õigusetuse riigis," nentis ta ja lisas, et need küsimused on painanud teda väga isiklikult just sarnaseid valikuid teinud väga lähedaste ja arukate inimeste kaudu.

Mardi tegelaskuju Bloki mängimiseks oli vaja olla ettevalmistunud ja teada palju nõukogudeaegsest elust. "Huvi, isikliku seotuse ja häälestuse leidmine oli tõesti lihtne, kuna teemad olid minu jaoks pikaajaliselt olulised," rõhutas ta ja tõi välja, et üks seriaalidest, mida Nurk ettevalmistudes vaatas, hakkas teda painama ja muutis näitlemise osati raskemaks. "Huvitava nüansina: n-ö ettevalmistuse sildi all vaatasin Jupiterist ja ei suutnud ennast lahti kiskuda seriaalist "Le Bureau des Legendes", kohati kippus see mõjutama Bloki tegemist ja pidin ennast pidurdama, et mitte üritada mängida asju, mida "Reeturisse" sisse polnud kirjutatud."

Tunnetuse kätte saamine

Mardil on eredalt meeles esimesed võttepäevad mõlemal hooajal. "Esimese hooaja esimene võte, Vindi ärarääkimise stseen, oli mulle tõeline murdmine. Sealt edasi läks mõnuga. Tunnetasin Martini teksti pöördeid ja kui vallatuks muutusin, suunas Ergo paari-kolme Bloki põhijooni kirjeldava reegli meenutamisega jälle teeotsale," mainis Nurk ja lisas, et teise hooaja esimese võttepäevaga sai ära tehtud kõik dialoogid Vindiga. "12 tundi ühes ruumis, kahekesi kaamera ees, see oli rollis püsimise, nüansseerimise ja vastupidavuse mõttes tõeline pähkel."

Uus hooaeg ja võtted olid täis palju muutusi, kuna võtetel oli nüüd uus tiim ja Blokk oli järsult saanud 10 aastat vanemaks. "Teine hooaeg on omamoodi konksuga, mis asju Blokk nüüd ajab, mis tundega elab ja luurab?" küsis ta ja tõdes, et ta ei tahtnud Blokki päris samana teha, kuigi tundis ka sellist ootust ja stsenaariumgi näis seda eeldavat. "Hooaja lõpu poole võtsin teatud riske, püüdsin meeleolu ja detailidega edasi anda Bloki aastatega paratamatult muutunud suhtumisi ja enesetunnet."

Võtteplatsil tuleb saavutada sünergia ning hea koostöö ja see toimus "Reeturi" võtteplatsil mängleva kergusega. "Kõige mõnusam kogemus on ikkagi kohtumised inimestega, näiteks Eva Kolditsat, Ott Aardamit, Ove Mustingut, Leino Reid olin varem ainult laval ja ekraanil näinud," selgitas Mart Nurk ja lisas, et platsil ja selle ümber tegutsesid ägedad inimesed, keda oli rõõm kohata.

Edasiste projektide osas mainis Nurk Triin Ruumeti filmi, millel võtted on hetkel käimas. "Olen korra Triin Ruumetiga varem võttes olnud. Oli meeleolukas, vast saab ka seekord äge olema, vähemasti mängin ausat eesti inimest," rõhutas ta ja lisas, et tuleviku osas on mingeid vihjeid tehtud, aga võib-olla peaks mängimisega hoopis vahet pidama või teatrilaval üles astuma.

ERR-i ja Elisa koostöös valminud "Reeturi" teise hooaja esimesed osad jõuavad oktoobrikuus eksklusiivselt Elisa Huubi. Sarja teise hooaja nimirollis astub taas üles Tambet Tuisk. Lisaks talle astuvad teises hooajas üles näitlejad Mart Nurk, Ott Aardam, Tiina Tauraite, Eva Koldits, Erki Laur, Margus Jaanovits ja Maarja Jakobson. Spioonipõneviku stsenarist on Raoul Suvi, režissöör Ove Musting, idee autor ja stsenaariumi konsultant Andres Anvelt ning produtsent Jaan Laugamõts. Reeturi teist hooaega toodab produktsioonifirma Downtown Pictures.