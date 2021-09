Maarja Nuut: minu jaoks pole eesmärk omaette inimeste südameid võita

Muusik Maarja Nuut kinnitas saates "Hommik Anuga", et ta teeb muusikat ennekõike just seetõttu, et tal on sisemine vajadus end väljendada.

Maarja Nuudi sõnul on alati väga huvitav, kuidas muusikapressis tema loomingut üritatakse nimetada. "Keegi just kirjutas, et see on nagu art pop või indietronica, oleneb ilmselt, mis nurga alt vaadata," tõdes ta ja lisas, et tema jaoks ei ole eesmärk omaette inimeste südameid võita. "Ma teen muusikat ikkagi seetõttu, et mul on endal sisemine vajadus end kuidagi väljendada, see aitab mul maailma paremini mõtestada."

Muusika kõrval hakkas Nuut koroonaperioodil tegelema ka põlluharimisega. "Ma olen kirglik, aga samas täiesti algaja," tõdes ta ja selgitas, et tema kireks oleva permakultuuri üks põnevamaid külgi on looduse jälgimine. "Vaatad, mis kuskil kasvab, mis kooslused toimuvad, mis putukad kuskil on."

Samuti on tal maakodus väike tiik, kuhu ta võttis endale kalad. "See tiik on aja jooksul hakanud kokku kasvama, aga on olemas valgeamuurid, kes söövad taimestikku," ütles ta ja lisas, et ta ostis Tartumaalt endale saja euro eest kotitäie kalu ja pani nad sinna tiiki. "Paar päeva läks mööda, olin õhtul oma peenramaal ja märkasin, et tiigi peal on saarmas, varsti oli seal haigur, seega hipsterid olid lihtsalt serveerinud neile väga kalli õhtusöögi," tõdes ta, lisades, et praeguseks seal ühtki kala enam ilmselt järgi ei ole.