ETV2 teemaõhtu on pühendatud Rein Maranile

"Tähelaev. Rein Maran"

19. septembril kell 19.30

Kogu elav maailm koosneb väikestest maailmadest. Inimesel, põdral, ämblikul - kõigil on oma erinev reaalsus ja maailmatunnetus. Uudishimu ja kirg tundma õppida neid teisi maailmu, mis eksisteerivad meie omaga kõrvuti, ongi tõuganud Rein Maranit üha uusi ning uusi filme tegema. Saatejuht Kadri Hinrikus, režissöör Kalev Lepik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Kaia Häelme.

Dokfilm "Tavaline rästik"

19. septembril kell 20.45

Unikaalsed kaadrid Eestimaa tavalisest rästikust. Režissöör Rein Maran.

Dokfilm "Ühe armastuse lugu"

19. septembril kell 21.05

Üks suvi, ühe tuttpütipaari eluring. Stsenarist, režissöör ja operaator Rein Maran, operaator Vallo Kepp, helirežissöör Enn Säde.

Portreefilm "Maran"

19. septembril kell 21.35

Rein Maran on Eesti filmi suurmees, kelle elutööks on mahukas ja unikaalne loodusfilmide kogu. Ligi poolesaja loodusteemalise filmi autorina on ta tundliku operaatorisilmaga jäädvustanud hindamatut filmimaterjali. Kõige selle kõrval noori filmitegijaid õpetades on tema panus Eesti kultuuriloole suurem, kui seda keegi suudab hoomata. Filmi autor Ants Tammik, tootja Tammik Film OÜ.

Telemängufilm "Laanetaguse suvi"

19. septembril kell 22.25

Pooleldi mängu-, pooleldi tõsielufilm neljast poisist ja nende kasvandikest – hundikutsikatest, sookurest ja mitmest teisest loomast. See on film loodusest ja inimesest, võimalikest loodusetunnetustest ja erinevatest suhetest loodusega.

Dokfilm "Toonela lind. Must-toonekurg"

19. septembril kell 23.40

Film põlislaante salapärasest asukast must-toonekurest. Autor Rein Maran.