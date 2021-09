Yasmyn: sel aastal ma veel kindlasti Eesti Laulul ei osale

Muusik Sinencia Jasmine Kass, kes on tuntud põhiliselt artistinimega Yasmyn, kinnitas saates "Hommik Anuga", et enne välismaale siirdumist peab ta võitma iga eestlase südame.

Sinencia Jasmine Kass ütles, et oma isalt Joel De Lunalt on ta enim üle võtnud seda, kuidas end laval vabaks lasta ja esineda. "Ja kuidas ka mitte ainult laval esineda, vaid kui sul ongi mingi imago või artisti persona, kuidas seda viia tänavale, kuidas kõndida, kuidas olla swag ja inimestega nii suhelda, et sa oledki see karakter, keda sa mängid laval."

"Ta oli tegelikult väga lõbus isa, muidugi ka karm vahel, kui oli vaja olla, ent alati musikaaline ja uskus minusse ja mu venda," tõdes ta ja kinnitas, et samas õppis ta isalt ka seda, kuidas mitte käituda ja mitte oma elu elada.

Suurema osa lapsepõlvest veetis Yasmyn aga oma isast eemal ning ema kasvatas teda ja tema venda üksinda. "Ma olen hämmingus sellest, kuidas ema sai hakkama minu ja vanema vennaga, tal oli üksikemana nii palju aega meie jaoks, käisime palju reisimas, ta kogu aeg tegeles meiega ja meil oli alati lõbus olla."

Juba 16-aastasena kolis Sinencia Jasmine Kass aga poolenisti välja. "Me elasime lihtsalt linnast ja ma tahtsin lihtsalt linnas elada, nagu 16-aastane ikka, mistõttu elasingi sõbranna juures," selgitas ta ja mainis, et ema toetas teda sellele vaatamata. "Ta ütles, et tee, mida ise tahad ja ise vastutad asjade eest, ma olen sulle öelnud, mis tagajärjed võivad olla, eks helista mulle, kui midagi on valesti."

Tuntud inimesi on Yasmyni perekonnas veel: tema tädi on modell Carmen Kass. "Minu jaoks ta on lihtsalt tädi Kamme, mingi hetk, kui ma suureks kasvasin, siis ma sain aru, et midagi on natukene teist moodi, aga minu jaoks on ta tore tädike," tõdes ta ja lisas, et tädi on talle õpetanud suurelt unistamist.

Elus tahab Yasmyn jõuda nii kaugele kui võimalik. "Tahan oma piire testida ja katsetada seda, milleks ma suuteline ja võimeline olen," ütles ta ja rõhutas, et kümne aasta pärast näeb ta end ikkagi pigem muusikuna kui pereemana. "Tahaksin esineda, panna muusikat välja ja tahaks ka erinevaid asju moe- ja tantsumaailmas katsetada."

"Ma ei ole veel jõudnud sinna, kuhu ma saaksin jõuda," rõhutas ta ja kinnitas, et alati on lihtsam välismaale jõuda, enne kui sa oled oma kodumaa ära vallutanud. "Ma pean saama iga eestlase oma poolele, enne kui ära lähen," kinnitas Yasmyn, lisades, et üks variant eestlaste südamete võitmiseks on Eesti Laul. "Ma olen mõelnud selle peale, aga ma pole veel päris kindel, mida seal teeksin, seda võin aga sajaprotsendiliselt öelda, et sel aastal ma seal veel ei osale, võib-olla järgmisel aastal."

