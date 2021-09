Tralla: järgmisel korral pean laskma mootorratast rohkem ära varastada

Johannes Tralla mainis, et saatest "Johannese lähetamine" mäletavad kõik inimesed ainult seda episoodi, kuidas Prantsusmaal mootorratas ära varastati. "See on ainus episood, mis kõigile meelde jäi, seega järgmine kord on kaks varianti, tuleb kas lasta mootorratas tihemini ära varastada ja sattuda rohkem avariidesse või leida endale kaassaatejuht, mul ei ole Jõekaldat ja Margnat, ma pean üksi rääkima."

Samuti lisas Tralla, et on töötanud "Aktuaalse kaamera" reporterina üle kümne aasta. "Lisaks sellele ma aeg-ajalt filmin ise, nii et kui te näete värisevad ja koledaid plaane eetris, head vaatajad, siis vabandage, need on minu enda filmitud, kui see on minu lugu, andke andeks."

Margus Saar selgitas, et iga viie aasta tagant on üks õhtu, kui "Aktuaalne kaamera" ei lähe eetrisse kell 21. "See on siis, kui on laulupeo esimene kontsert, siis läheb "Aktuaalne kaamera" eetrisse, kui laulupidu seda lubab," sõnas ta ja lisas, et samas pole "AK" kunagi ära jäänud. "Meil on olnud mingisuguseid momente, kui näiteks vanas majas "AK" läks põlema, siis me tegime eesruumi kiirelt stuudio."