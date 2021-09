Kuurmaa: loodetavasti hakkame tegema juba järgmist Vanilla Ninja uut albumit

Oktoobri algul avaldab ansambel Vanilla Ninja oma viienda albumi "Encore", mis on nende esimene kauamängiv pärast 15 aastast pausi. Samas vihjas bändi liige Lenna Kuurmaa, et nad sooviksid tööd alustada juba kuuenda albumiga.

Lenna Kuurmaa selgitas, et nad on salvestanud 14 uut Vanilla Ninja lugu. "Plaat ilmub 8. oktoobril," ütles ta ja lisas, et neile endale meeldivad ka väga uued lood, mis on sündinud koostöös Saksa produtsendi David Brandesiga. "Ega me muidu ilma naljata poleks Davidiga seda koostööd alustanud, loodetavasti õige pea hakkame juba teist albumit tegema, see on ikka tõsine ettevõtmine meil."

Piret Järvis-Milderi sõnul on nad igati valmis selleks, et tuleb uuesti esinema hakata. "Me ootame seda aega põnevusega," sõnas ta, kinnitades, et 2020. aastasse ei julgenud nad koroonaviiruse tõttu kontserte planeerida. "Loodetavasti juhtub see järgmisel aastal."

"David Brandes helistas Lennale, uuris, kuidas meie meeleolud on, me mõtlesime veidi, käisime tal külas Saksamaal, arutasime neid asju ja lõpuks tundus, et miks mitte oma ellu natukene nooruspõlve särtsu ja surinat tunda," selgitas ta.