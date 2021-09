Auhind panuse eest Eesti televaldkonda kuulub Hagi Šeinile

Auhinna andis Šeinile üle kultuuriminister Anneli Ott.

"Mul on olnud au ja privileeg nüüd juba rohkem kui 50 aastat televisiooni teha, kunagi seda juhtida, väga pikka aega õpetada, uurida, eesti teleajalugu läbi kirjutada. Aga kõige suurem privileeg on olnud televisiooni armastada," rääkis Šein on tänukõnes.

Šeini sõnul on televisioonil ja filmil võime inimesi ja kultuuri koos hoida.