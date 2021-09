Parim uus tulija telemaastikul on "Maailma kõige targem rahvas"

Saatejuht Urmas Vaino tunnistas, et ta tõesti väga lootis seda auhinda saada, eriti seetõttu, et kogu meeskond on seda väga väärt.

"Teine põhjus, miks ma tõesti väga lootsin, et see auhind tuleb, on see, et ümberringi on ikkagi väga palju inimesi, kes arvavad, et asjad on ikkagi väga halvasti maailmas ja Eestis. Sõbrad, prime time'is, tund aega haridust. Kuidas teile see meeldib? Proovige nüüd viriseda!" sõnas Vaino.