Video: Tõnis Niinemets tegi humoorika ülevaate filmi- ja telemaailmas toimuvast

Niinemets on veendunud, et Keit Pentus-Rosimannusele ja Anneli Otile ei meeldi liigne tilu-lilu, sealt ka kärped filmimaailmast. "Rohkem koeralohistamist paluks," sõnas Niinemets.

Ühtlasi innustas Niinemets kõiki filmiinimesi minema galal otse kultuuriministri juurde, et uurida, kuidas ikkagi kinos selle viiruselevitamisega täpselt on ja mida teha selleks, et kõigi tööd siiski kinolinale jõuaksid.

Ta soovitas ka ERR-il kiiresti lammutada amortiseerunud telemaja, sest enne uut maja ei ehitata. Pealegi sünnib enamik ETV saadetest Niinemetsa sõnul nagunii väljaspool stuudioid. Eeskuju soovitas võtta EKA-st, mis sai peagi pärast peahoone lammutamist endale ka uue hoone. "Lahendus on olemas!"