Parim päevakajasaade on "Aktuaalne kaamera"

""Aktuaalne kaamera" on eetris igal päeval sõltumata aastaajast ja sõltumata päevast," sõnas AK režissöör Rait-Roland Veskemaa auhinda vastu võttes ja tänas kõiki uudistesaate meeskonna tegijaid ja ajakirjanikke.

"Maailmas ei ole palju telesaateid, mis oleks eetris olnud 65 aastat, iga jumala õhtu järjepidevalt. Ma arvan, et see on midagi erilist," lisas teleuudiste juht Liisu Lass.

Lass meenutas 30 aasta taguseid aegu, kus inimesid kogunesid tele- ja raadiomaja juurde, et säilitada õigus ligipääsuks vabale informatsioonile. Praegu tehakse sama Valgevenes. "Ma arvan, et meil on läinud pagana hästi, sest meil ei ole riigitelevisiooni, meil rahvusringhääling, mis on avalik-õiguslik televisioon ja selle uudistesaated ei ole ostetavad ega müüdavad ning selle sisu ei dikteeri valitsus."