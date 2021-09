Wateva esitleb oktoobris Kultuurikatlas debüütalbumit "Disposable Society"

Wateva debüütalbum "Disposable Society" valmis üle kahe aasta. "Oleme selle sisse pannud hulganisti higi, vaeva ja ekraaniaega. Kujutasime end albumit kirjutades ette 5000 aastat tulevikus. Kes on juba kuulanud, see teab, et postapokalüptilise kontseptalbumi näol on tegu üsnagi filmiliku teosega," rääkisid Wateva liikmed Hugo Martin Maasikas ja Kris Evan Säde ning lisasid, et albumi aines pärineb ka viimase kahe aasta jooksul maailmas toimunust – seletamatust ilust keset kaost.

Õhtu jooksul jõuavad Kultuurikatla lavale ka Jozels, Siimi, MHKL ja Notitz. Samuti on oodata mitmeid külalisesinejaid, kes ka Wateva värskelt ilmunud albumil kaasa tegid. WATEVA liikmed lubavad, et õhtu jooksul saab kuulda nii uue albumi lugusid ja veel avaldamata materjali.