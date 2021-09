Sten-Olle avaldas muusikavideo singlile "Rapla poisid"

"Rapla poisid" pärineb Sten-Olle suve hakul ilmunud albumilt "Rapla". Muusikavideos teevad kaasa Sten-Olle lapsepõlvesõbrad, kellele lugu pühendatud on.

"Mul on elus vedanud päris mitme asjaga, üks suurimaid õnnestumisi oli kokkusattumine noorpõlves inimestega, kes tegid igasuguse kunstilise tegevuse justkui natuke isegi sunduslikuks," meenutas Sten-Olle oma kooliaja sõpru, kellega koos oli pidevalt vaja luua muusikat, teatrit ja kino, sest see oli kõige lahedam ajaveetmise viis.

"Mida aeg edasi, seda enam jõuab kohale, et see oli väga jõhker vedamine ja võlgnen oma praeguse elu (mis mulle väga istub!) suures osas just nendele inimestele. Ma ei julge seda neile küll eriti öelda ja ega nad komplimente vastu võtta ka ei oska, aga igal juhul olen südamepõhjani tänulik."

Kuigi Sten-Olle kolmas album "Rapla" ilmus juba suve alguses, lükkus suurem osa esitluskontsertidest sügisesse. Kontserdid toimuvad 23.-25. septembril Viljandis, Tartus ja Tallinnas.