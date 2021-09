2021. aasta EFTA-d on jagatud. Parim mängufilm on "Viimased"

"Viis aastat on möödunud esimesest EFTA galast ja mul on hea meel, et auhinnad on leidnud oma koha Eesti kultuurimaastikul. Kui viis aastat tagasi tuli vastata küsimustele, miks on EFTA-t vaja, siis tänaseks on alles jäänud vaid üks küsimus – kellest saavad tänavused võitjad?" kommenteeris Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.

Peo peremeheks oli Tõnis Niinemets.

Teleauhindade nominendid:

Parim teleseriaal

● "Eesti krimilood: sügav kelder" (rež. Andres Maimik; stsen. Andres Maimik; prod. Ken Saan (Alpimaja))

● "EnsV" (rež. Marko Piirsoo; stsen. Piret Jaaks; prod. Tarmo Kiviväli, Maarek Toompere (Thors Films))

● "Sinu, minu, meie" (rež. Mirjam Marjatta Olesk; stsen. Eleonora Berg; prod. Toomas Kirss (Duubel 3))

● "Tulejoonel" (rež. Ergo Kuld; stsen. Martin Algus; prod. Ergo Kuld (Kassikuld) / Toomas Ili (Elisa))

● "Valguses ja varjus" (rež. Ergo Kuld; stsen. Martin Algus; prod. Ergo Kuld (Kassikuld) / Toomas Ili (Elisa))

Parim tõsielusaade

● "Bellingshauseni jälgedes" (rež. Margo Siimon; toim. Mari Tamm; prod. Kaupo Karelson (Ruut))

● "Johannese lähetamine" (rež. Märten Vaher; toim. Marit Ummelas; prod. Hannela Lippus (ERR))

● "Kaks kanget Tansaanias" (rež. Villem Tarvas; toim. Kristi Margna; prod. Teet Margna (Gordon Grupp))

● "Kuuuurija" (rež. Jarlis Kütt; toim. Katrin Lust; prod. Katrin Lust (Salmeleelu))

● "Ott Tänak - The Movie: seriaal" (rež. Tarvo Mölder; toim. Kaidi Klein; prod. Eero Nõgene, Aleksander Ots (Sterotek Film))

Parim päevakajasaade

● "Aktuaalne kaamera" (teleuudiste toimetus; rež. Rauno Viltrop, Rait-Roland Veskemaa, Eliise Siidirätsep, Krista Rannamäe; prod. Rait-Roland Veskemaa (ERR))

● "Laser" (toim. Marii Karell, Kaarel Petersoo; rež. Indrek Simm; prod. Marii Karell, Siim Männik (Telegeenius))

Rasmus Ermel filmist "Vee peal": esimestel võttepäevadel olin pisut kohkunud

● "Märgatud Eestis" (toim. Anne-Mari Müller; rež. Margus Sikk; prod. Margus Sikk (Lunarclips))

● "Pealtnägija" (toim. Mihkel Kärmas, Kristjan Pihl, Taavi Eilat, Piia Osula, Kaidor Kahar; rež. Raivo Maripuu, Vladlen Pobjaržin; prod. Piret Priisaar (ERR))

● "Reporter" (Reporteri uudistetoimetus; rež. Meelis Rein, Indrek Maasik; prod. Ivar Vigla (Kanal 2))

Parim meelelahutussaade

● "Joel Ostrati suur õhtusöök" (rež. Rando Pettai, Anna Stepanova; toim. Jaanus Noormets; prod. Kaupo Karelson (Ruut))

● "Maskis laulja" (rež. Anna Stepanova; toim. Jaanus Noormets; prod. Kaupo Karelson (Ruut))

● "Meie aasta Indias" (rež. Asko Kase; toim. Anne-Mari Müller, Tuuli Roosma; prod. Tuuli Roosma (Reede))

● "R2 Aastahitt" (rež. Marek Miil; toim. Tõnn Kuuli; prod. Martin Korjus (Markor Meedia))

● "Suus sulav Eesti" (rež. Taavi Arus; toim. Laura Kõrvits, Robert Kõrvits; prod. Laura Kõrvits (Korovo) / Kadi Katariina Priske (ERR))

Parim erisaade

● "Eesti muusikaauhinnad" (rež. Marek Miil; toim. Toomas Puna; prod. Karel Kulbin, Eros Brambat, Magnus Müürsepp (ProLab))

● "Intsikurmu telefestival" (rež. Marek Miil; toim. Tõnn Kuuli; prod. Martin Korjus (Markor Meedia))

● "Koleilus 2020" (rež. Marek Miil; stsen. Mehis Pihla, Hendrik Toompere juunior juunior; prod. Piret Eero, Laura-Liisa Veiler (ERR))

● "Narkomuulad" (rež. Ken Saan; toim. Ken Saan; prod. Ken Saan (Alpimaja))

● "Rally Estonia" (rež. Marek Miil; prod. Martin Korjus (Kanal 2))

Parim ajakirjanduslik lugu

● Jalgrattaga liikumise võimalikkusest Tallinnas ("Laser", Marii Karell)

● Koroonaajal kogu perega võlaorjusse? ("Märgatud Eestis", Taavi Libe)

● Mati Alaveri kohtutoimik purustab viimasegi illusiooni tema puhtusest ("Pealtnägija", Mihkel Kärmas ja Taavi Eilat)

● "Reporter tegutseb koroonapuhangu keskel Põhja-Itaalias" ("Reporter", Elo Mõttus-Lepik)

● Sõda nähtamatu vaenlasega: 60 päeva koroonaepideemia eesliinil ("Pealtnägija", Kristjan Pihl)

Parim intervjueerija

● Andres Kuusk ("Esimene stuudio")

● Anu Välba ("Hommik Anuga")

● Elo Mõttus-Lepik ("Reporteri eri: Sõda koroona vastu")

● Marii Karell ("Laser")

● Roald Johannson ("Roaldi retked")

Parim reporter

● Anton Aleksejev ("Aktuaalne kaamera")

● Elo Mõttus-Lepik ("Reporter")

● Heleri All ("Ringvaade"; "Aktuaalne kaamera")

● Jüri Muttika ("Ringvaade")

● Taavi Libe ("Märgatud Eestis")

Parim meelelahutussaate juht

● Aigar Vaigu ("Rakett 69")

● Joel Ostrat ("Joel Ostrati suur õhtusöök")

● Jüri Butšakov; Piret Laos; Robert Rool ("Õhtu!")

● Roald Johannson ("Roaldi retked")

● Teet Margna ja Kristjan Jõekalda ("Kaks kanget LIVE", "Kaks kanget Jaapanis")

Parim naisnäitleja sarjas

● Elina Reinold ("Kättemaksukontor")

● Elisabet Reinsalu ("Pilvede all")

● Epp Eespäev ("Valguses ja varjus")

● Liisa Pulk ("EnsV")

● Mirtel Pohla ("Valguses ja varjus")

Parim meesnäitleja sarjas

● Indrek Sammul ("Pilvede all")

● Kaspar Velberg ("Tulejoonel")

● Marko Matvere ("Tulejoonel")

● Tiit Sukk ("EnsV")

● Tõnis Niinemets ("Eesti krimilood: sügav kelder")

Aasta uus tulija

● "Maailma kõige targem rahvas" (rež. Tarvo Mölder; toim. Anne-Mari Müller; prod. Birgit Rae)

● "Maskis laulja" (rež. Anna Stepanova; toim. Jaanus Noormets; prod. Kaupo Karelson (Ruut))

● "Mida vanemad sulle ei rääkinud" (rež. Sander Allikmäe; toim. Anne-Mari Müller, Kristina Herodes; prod. Tuuli Roosma (Reede))

● "Rabaradapidi" (rež. Magnus Heinmets; toim. Tõnn Kuuli; prod. Tõnn Kuuli (Telia))

● "Tulejoonel" (rež. Ergo Kuld; stsen. Martin Algus; prod. Ergo Kuld (Kassikuld) / Toomas Ili (Elisa))

Aasta sisulooja

● stsenarist ja toimetaja Kaidi Klein ("Ott Tänak: The Movie – seriaal")

● toimetaja Kai Väärtnõu ("Ringvaade")

● produtsent Kaupo Karelson ("Maskis laulja")

● stsenarist Martin Algus ("Valguses ja varjus")

● produtsent Tuuli Roosma ("Meie aasta Indias", "Mida vanemad sulle ei rääkinud")

Aasta vormilooja

● operaator Andrus Rebane ("Terevisioon", "Esimene stuudio", "Suud puhtaks", "Eesti Laul", "Prillitoos", jalgpalli ülekanded, EV aastapäeva ülekanded)

● režissöör Ergo Kuld ("Tulejoonel")

● kunstnik Liisi Eesmaa ("Maskis laulja")

● režissöör Marek Miil ("Rally Estonia", "Eesti Muusikaauhinnad", "Jõulud kirikus", "Laulud sõdurile")

● monteerija Viljar Särekanno ja režissöör Indrek Simm ("Laser")

Filmiauhindade nominendid:

Parim mängufilm

● "Viimased" (Homeless Bob Production (EE) / Bufo (FI) / PRPL (NL), rež. Veiko Õunpuu)

● "Hüvasti, NSVL" (Exitfilm, rež. Lauri Randla)

● "Rain" (Alasti Kino, rež. Janno Jürgens)

Parim dokumentaalfilm

● "Fred Jüssi. Olemise ilu" (Taska Film, rež. Jaan Tootsen)

● "Südamering" (Allfilm, rež. Margit Lillak)

● "Üht kaotust igavesti kandsin" (Alasti Kino, rež. Carlos E. Lesmes)

Parim animafilm

● "Sipsik" (A Film Eesti (EE) / A. Film Production (DK), rež. Meelis Arulepp, Karsten Kiilerich)

● "Toonekurg" (Eesti Joonisfilm, rež. Morten Tšinakov, Lucija Mrzljak)

Parim lühifilm

● "Cerberus" (Exitfilm, rež. Kaspar Ainelo)

● "Sinine" (Stellar Film, rež. Tõnis Pill)

● "Kilpkonn ja jänes" (Silmviburlane, rež. Ülo Pikkov)

Parim režissöör

● Jaan Tootsen ("Fred Jüssi. Olemise ilu", Taska Film)

● Janno Jürgens ("Rain", Alasti Kino)

● Veiko Õunpuu ("Viimased", Homeless Bob Production (EE) / Bufo (FI) / PRPL (NL))

Parim stsenarist

● Laura Raud ("Sinine", Stellar Film, rež. Tõnis Pill)

● Lauri Randla ("Hüvasti, NSVL", Exitfilm, rež. Lauri Randla)

● Rasmus Merivoo ("Kratt", Tallifornia, rež. Rasmus Merivoo)

Parim operaator

● Joosep Matjus (Taska Film, "Fred Jüssi. Olemise ilu", rež. Jaan Tootsen)

● Carlos E. Lesmes, Aivo Rannik, Giulia Ducci, Davood Mousavi (Alasti Kino, "Üht kaotust igavesti kandsin", rež. Carlos E. Lesmes)

● Sten-Johan Lill ("Viimased", Homeless Bob Production (EE) / Bufo (FI) / PRPL (NL), rež. Veiko Õunpuu)

Parim montaažirežissöör

● Katri Rannastu ("Fred Jüssi. Olemise ilu", Taska Film, rež. Jaan Tootsen)

● Hendrik Mägar ("Üht kaotust igavesti kandsin", Alasti Kino, rež. Carlos E. Lesmes)

● Wouter van Luijn & Xander Nijsten ("Viimased", Homeless Bob Production (EE) / Bufo (FI) / PRPL (NL), rež. Veiko Õunpuu)

Parim helirežissöör

● Aleksandra Koel ("Sinine", Stellar Film, rež. Tõnis Pill)

● Külli Tüli, Fred Jüssi, Henri Kuus, Horret Kuus ("Fred Jüssi. Olemise ilu", Taska Film, rež. Jaan Tootsen)

● Mark Glynne ("Viimased", Homeless Bob Production (EE) / Bufo (FI) / PRPL (NL), rež. Veiko Õunpuu)

Parim helilooja

● Misha Panfilov & Reinis Sejans ("Rain", Alasti Kino, rež. Janno Jürgens)

● Timo Steiner ( "Ülo Sooster. Mees, kes kuivatas rätikut tuule käes", Baltic Film Production, rež. Lilija Vjugina)

● Sven Grünberg ("Viimased", Homeless Bob Production (EE) / Bufo (FI) / PRPL (NL), rež. Veiko Õunpuu)

Parim filmikunstnik

● Eugen Tamberg ("Vee peal", Filmivabrik, rež. Peeter Simm)

● Jaana Jüris ("Hüvasti, NSVL", Exitfilm, rež. Lauri Randla)

● Jaagup Roomet ("O2", Nafta Films / Taska Film, rež. Margus Paju)

Parim kostüümikunstnik

● Mare Raidma ("Hüvasti, NSVL", Exitfilm, rež. Lauri Randla)

● Liis Plato ("Rain", Alasti Kino, rež. Janno Jürgens)

● Jaanus Vahtra ("Viimased", Homeless Bob Production (EE) / Bufo (FI) / PRPL (NL), rež. Veiko Õunpuu)

Parim naisnäitleja

● Kristiina-Hortensia Port ("Sinine", Stellar Film, rež. Tõnis Pill)

● Mari Lill ("Kratt", Tallifornia, rež. Rasmus Merivoo)

● Laura Birn ("Viimased", Homeless Bob Production (EE) / Bufo (FI) / PRPL (NL), rež. Veiko Õunpuu)

Parim meesnäitleja

● Priit Võigemast ("O2", Nafta Films / Taska Film, rež. Margus Paju)

● Pääru Oja ("Viimased", Homeless Bob Production (EE) / Bufo (FI) / PRPL (NL), rež. Veiko Õunpuu)

● Tommi Korpela ("Viimased", Homeless Bob Production (EE) / Bufo (FI) / PRPL (NL), rež. Veiko Õunpuu