Lil Nas X avaldas debüütalbumi "Montero"

Räppari debüütalbumil on lisaks uutele lugudele ka albumi nimilugu "Montero (Call Me By Your Name)", mille muusikavideo pälvis äsja MTV videoauhindade galal aasta muusikavideo tiitli.

Albumil teevad kaasa Jack Harlow, Doja Cat, Elton John, Megan Thee Stallion ja Miley Cyrus.

Tähistamaks uue albumi ilmumist, avaldas Lil Nas X reedel ka muusikavideo albumi ühele loole "That's What I Want".