Eleryn Tiit avaldas videosingli "Kõikjal kõiges"

Eleryn Tiit andis välja sügisese videosingli "Kõikjal kõiges". Laul räägib armastusest ning on uusversioon Donna Lewise 1996. aasta hitist "I Love You Always Forever".

Sõnad on kirjutanud Eleryn Tiit ja Maian Kärmas, oma panuse andis lisaks Soome produtsent Aleksi Liski. Video autor on Masa alias Hindrek Maasik.

Loo originaal sündis tegelikult täpselt sellel aastal, kui Eleryn ise sündis ehk 1996. aastal. "Oleme teinud uue modernsema eestikeelse versiooni kunagisest Donna Lewise hitist "I Love You Always Forever" koostöös Soome produtsent Aleksi Liskiga, kelle juures Soomes ka lugu sai sisse lauldud. Sõnad sai tehtud koostöös Maian Kärmasega ehk Maian kirjutas ühed sõnad, mina kirjutasin teised (nii, et me ei teadnud, kumb mida kirjutab) ja lõpuks panin meie mõlema versioonidest kokku terviku," ütles Tiit.

Video filmis loole Hindrek Maasik ehk Masa. "Muusikavideo idee tuli juba siis, kui laul oli salvestatud. Tahtsimegi anda edasi just seda puhtust ja siirust, mis armastusega kaasas käib. "Kõikjal kõiges" räägib armastusest kõige puhtamal, ausamal ja siiramal kujul," lisas Tiit.