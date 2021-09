Oleg Sõnajalg: iga kord, kui Viivi hakkas tarvitama, oli mul väga raske

Oleg Sõnajalg meenutas "Ringvaates" 10. augustil lahkunud abikaasa Viivi Sõnajalga ning nentis, et kuigi naine pingutas palju, et alkoholisõltuvusest lahti saada, oli ka tagasilööke ning need olid mehele väga rasked.

10. augustil lahkunud Viivi oleks tänavu tähistanud 59. sünnipäeva. "Käisin tema haual, nutsin üle poole tunni järjest," rääkis Oleg Sõnajalg "Ringvaates". "Viivi polnud ainult mu abikaasa, ta oli mu parim sõber. Kogu meie elu oli üles ehitatud sellele - mina toetasin teda, tema toetas mind."

Aastaid kimbutas Viivit alkoholism. "Tundes Viivit, tema südant ja kes ta tegelikult oli, olen näinud ka asja teist poolt. Tihtipeale mõeldakse, et see on tema valik, ta otsustas nii ja hakkas jälle jooma, on egoist ja mõtleb ainult iseendale. Aga seal on teine pool, see on haigus," selgitas Oleg Sõnajalg. "Inimesel pole teist valikut. Ta tahaks valida kainuse, aga ta ei suuda."

"Iga kord, kui Viivi hakkas tarvitama, oli mul väga raske. Olin väga aus temaga ja ta nägi, et ma kannatasin. Ta tegi selle otsuse, et läks ise programmi. Tegi ühe, teise, kolmanda programmi läbi. Kindlasti tegi ta seda iseenda pärast, aga tegi ka meie pärast. Kaassõltuvus, see on ka omaette sõltuvus. Ja eks ma võitlesin ja üritasin leida sellist kompromissi, et meie suhe säiliks, aga et ma ka ise elaks oma elu."

Sõnajalg meenutas, et kui lapsed kodus elasid, olid nii Viivi kui ka tema samuti alkoholismi küüsis kaksikõde Siiri hõivatud nende eest hoolitsemisega ja hoidsid alkoholist pigem eemale. "Aga kui lapsed lendasid välja ja alustasid oma elu, siis jäi see pool tühjaks. Meil on alati olnud kõik vajalik kodus olemas, selles mõttes on meie elu tõesti olnud nagu paljude inimeste unistus. Siis võib tekkida tunne, et paneks i-le täpi peale ja võtaks väikese veinikese ka. Kui seda hakata liiga süsteemselt ja igapäevaselt tegema, siis mingil hetkel käib see klõks läbi," rääkis mees ja lisas, et inimesel peab olema elus väljakutse ja positiivset stressi, sest kui elus sellist tasakaalu pole, siis on väga suur oht sõltuvuste küüsi sattuda.

Sõltuvuse teema on tema sõnul olnud neile lähedane. "Meil on alati olnud kaastunne inimeste suhtes, kes on selles allakäiguspiraalis ja sealt ei ole ilma abita võimalik välja ronida," ütles ta. "Iga tagasilöök on valus, see on omaette ameerika mägedel sõitmine. Jälgisin Viivi arenguprotsessi ja võidult võidule minekut. See nii motiveeris mind."

Kaksikõe Siiri võitlus alkoholiga alati nii edukas pole olnud. "Eks see oli osa võitlusest, et Viivi jõudis selleni, et ta on indiviid, mitte kaksik ja peab oma võitlusi võitlema individuaalselt. Seal oli kindlasti palju valu, sest seda suhet tuli piirata ja ma ei usu, et Viivit mõjutas see, mida Siiri tegi. See pigem motiveeris teda, sest ta nägi, kui oluline on selle probleemiga silmitsi seista, aus olla ja sellega tegeleda."