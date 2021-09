Toomas Vabamäe filmist "Schumacher": see sai palju parem kui ma kartsin

"Filmis kujutatakse teda mitte niivõrd sportlase, kui lihtsalt inimesena. Samas võib öelda, et see kõik filmis oli tuttav," ütles Vabamäe, kes ka 2008. aastal Schumacheri elulooraamatu eesti keelde tõlkis.

"Film on pere nõusolekul tehtud ehk seal filmis saavad olla vaid asjad, millega pere oli nõus ja mida ta tahab. Sellepärast pelgasin, et äkki on film ümaraks ja tasaseks aetud, aga õnneks ei ole," sõnas ta. "Perekond on andnud kasutada väga vanu arhiivikaadreid, selles mõttes on see kahtlemata huvitav."

Fännid on aga pikisilmi oodanud, kas film paljastab ka midagi uut mehe praeguse seisundi kohta. "Juba mitu kuud on filmi reklaamitud tema naise Corinna tsitaadiga, et ta on meiega, aga teistmoodi. Täpselt nii palju me filmist teada saame, ei grammigi rohkem," nentis Vabamäe. "Ma arvan, et see on hea. Ma arvan, et me ei tahaks rohkem teada."

"Filmi viimase lausena ütleb tema naine, et varem kaitses Michael meid, nüüd kaitseme meie Michaeli," meenutas ta. "Kui filmi kokku võtaksin, siis sai see palju parem kui ma kartsin."