Mees läbis Tallinna maratoni kahte korvpalli põrgatades

"Kahe palliga peab täispikkuses video peal võtta üles, õigel ajal teavitada ja siis on paberimajandus ja bürokraatia," selgitas Medar "Ringvaates", kuidas enda rekord Guinnessi rekorditeraamatusse kirja saada.

Medar, kes nimetab end pigem harrastussportlaseks, läbis täispika maratoni kahte korvpalli põrgatades kolme tunni ja 36 minutiga. "Seda on proovitud mitmeid kordi, aga ajad on läinud palju kiiremaks, nüüd neid üritajaid on vähem. Ka seda rekordit on paljudel keeruline üle teha," arvas mees.

Tema isiklik rekord maratonijooksus ilma pallideta on kaks tundi ja 51 minutit, ühe palliga jooksis kolm tundi ja neli minutit.

Rekordit on mees proovinud palli põrgatades teha viiel korral ja viimasel kolmel korral suutnud ka ära teha. "Esimesed kolm korda proovisin ühe palliga ning kui ühe palliga sain rekordi tehtud, oli aeg kahe palli peale üle minna."

"Kõige raskem oli start, kus suure hulga rahva seast pidi läbi saama ja ka kätele oli korralik vati andmine," meenutas mees. "Tempo oli aga mõõdukas, sai nii mõnegi inimesega juttu rääkida."