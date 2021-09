Ott Kiivikas loobus terviseprobleemide tõttu tippspordist: treenin neli korda nädalas

Kulturist Ott Kiivikas kinnitas "Ringvaates", et teda ei viidud haiglasse väga kriitilises seisus. "Ma läksin sinna kohale omal jalal, aga diagnoosi kuuldes pani ikka mõtlema," ütles ta ja lisas, et oleks võinud minna ka hullemini. Aktiivsemast treenimisest on ta kõrvale jäänud, aga neli korda nädalas püüab ikkagi trenni teha. "Nii jooksu kui ka jõusaali, aga mitte enam nii fokusseeritud võistlusspordi, vaid tervisespordi peale."

"Esimene spordiüritus, millel osalemist ma mäletan, oli kuue-aastasena ümber Viljandi Paala järve jooks," sõnas septembris 44-aastaseks saav Kiivikas ja mainis, et seeläbi võib öelda, et ta on aktiivselt spordiga tegelenud juba 38 aastat. "Jõutreeninguid olen teinud 30 aastat, sellest perioodist 25 aastat olin ma võistlusspordis sees."

Esimese koroonalaine ajal sattus Ott Kiivikas kopsukahjustusega haiglasse. "Algul diagnoositi kahepoolne kopsupõletik, siis aga selgus, et põhjuseks oli kopsutromb," tõdes ta ja mainis, et süvaveenis oli tromb sees, liikus arterisse ja ummistas seal ära. "See kutsuski esile kopsupõletiku."

"Õnn oli see, et tromb sattus väikesesse arterisse, suurema arteri puhul oleks see võinud lõppeda ka väga kurvalt," mainis ta, rõhutades, et probleem polnud kuidagi seotud koroonaga. Otseselt ta tippsporti selles juhtumis ikkagi ei süüdista. "See oleks võinud täpselt samamoodi juhtuda minuga ka niisama, täna ma olen elu ja tervise juures ning igapäevaselt ei tunnegi seda."

"Eks ta pani hetkel võistlusspordi pausile, tänaseni toimub väikeses mõttes järelravi, sest aasta hiljem tekkis tromb uuesti," kinnitas ta ja sõnas, et läheb oktoobris arsti juurde, saamaks kinnitust, et nüüd on probleem lahendatud.