Haruldast vetikapalli leidub ka Eesti vetes

Marimo vetikapall elab Reimali sõnul mageveejärvedes. "Teda ei leidu maailmas eriti paljudes riikides, põhiliselt leiab teda Jaapanist, Islandilt ja Eestist, lisaks mõnedes Kesk-Euroopa järvedes on ka teda veel säilinud," selgitas ta ja mainis, et elutingimused muutuvad veekogudes pidevalt halvemaks, mistõttu on vetikapall enamikes riikides kaitsealune liik. "Nii ka Eestis."

"Nende ümar kuju on tekkinud tänu sellele, et vesi liigutab neid," ütles Marianne Reimal ja lisas, et vetikaniidid põimuvad rulludes omavahel kokku ja omandavad keraja kuju. "Vetikapalle ostetakse akvaariumitesse oma kaladesse seltsi, neid ostavad ka teismelised, kes hindavad väga Jaapani kultuuri," mainis ta ja lisas, et Jaapanis on vetikapallid väga au sees.

Eestis võib vetikapalle leida Õisu, Viljandi, Saadjärve, Uljaste ja Valgjärve vetest. "Kümme aastat tagasi uuriti neid põhjalikult, mõni aasta tagasi tehti minu arust isegi Viljandi järves mudaeemaldust, et neil paremad tingimused oleksid," mainis ta.

Ühe vetikapalli hind on paar eurot. "Ei ole väga kallis, ka vaas, kivid ja kraanivesi pole lisaks väga kallid," nentis Reimal.