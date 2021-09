Laisaar: vahelduseks oli tore nii reisida, et sind ei arreteerita ega tulistata pidevalt

18. septembril alustab ETV2 eetris uus saatesari "4x4. Türgi", kus võetakse reisisihiks Türgi ning mõned teised teele jäävad riigid. Automatkaja Väino Laisaar kinnitas, et Türgi on hiigelsuur maa mägede ja põnevate inimestega.

"Kui me paar aastat tagasi ühe reisi lõpetasime auto uputamisega, siis suur osa meie meeskonnast sai kolmeaastase Venemaale sissesõitmise keelu," selgitas Laisaar ja mainis, et kuna sinnapoole hetkel minna ei saa ja mööda Euroopa suuri maanteid sõita pole eriti huvitav, valisid nad reisisihtkohaks Türgi. "Ma olen ise seal lennujaamades istunud tunde, aga jalga polnud maha saanud, seega selles mõttes täiesti uus kogemus."

Automatkaja sõnas, et esialgu pidid nad Türgi ringreisi võtma ette 2020. aastal, aga siis oli Poola lukus ning nende teekond oleks lühikeseks jäänud. "Nüüd oli samasugune lugu, piirid olid kõik lahti ja passid olid olemas, aga Läti tahtis veel saada kindlat testi vaktsiinipassist hoolimata, õnneks loobusid nad sellest neli päeva enne meie reisi algust."

"Selleks, et mitte transiiti liiga pikaks venitada, läksime läbi Läti, Leedu, Poola, sealt Slovakkia ja Ungari ning esimest korda vajutasime piduri peale Serbias," mainis ta ja tõi välja, et esimesed viis päeva tiirutasid nad Serbias ringi. "Urgitsesime mägiradasid, tutvusime kohale inimeste ja vaatamisväärsustega, sealt edasi Bulgaariasse, sealt Türki ja tagasi Rumeeniasse."

"Türgi on põnev riik, kus paljud Eesti inimesed on puhkuse võtmes käinud, lendad lennukiga sinna, viskad jalad merre ja ongi kogu lugu, aga tegelikult Türgi ei ole ainult rannakuurort, vaid see on hiigelsuur maa oma mägede ja põnevate inimestega," nentis ta ja rõhutas, et Süüria piiri ääres asuvasse sõjatsooni nad ei läinud. "Jätsime teise poole Türgist järgmiseks korraks, vahelduseks oli tore nii reisida, et sind kogu aeg ei lasta ega arreteerita.