Lauri Tankler. #freeBritney ehk mis on saanud Britney Spearsist

Rahvusrinhäälingu endine Washingtoni korrespondent Lauri Tankler selgitas Vikerraadio saates "Uudis+", milles seisneb poleemikat tekitanud Britney Spearsi eestkoste ja miks on see just Ameerika Ühendriikides oluline teema.

Pärast seda, kui laulja Britney Spears seadusega pidevalt pahuksis oli, määras 2008. aastal kohus talle eeskostja, kelleks sai tema isa. Pärast seda kadus Spears tabloidide esikülgedelt, kuid Rahvuringhäälingu endise Washingtoni korrespondendi Lauri Tankleri sõnul tegutses ja töötas siiski edasi. "Tal on aastaid olnud palju kontserte Las Vegases, tal on olnud uusi lugusid, ta on osalenud näitlejana saadetes ja olnud Ameerika superstaarisaates kohtunik," rääkis Tankler saates "Uudis+". "Nii et ta pole kadunud kuskile, aga ta ei anna intervjuusid ja ei ole osalenud saadetes, kus ta peaks iseendast rääkima. See kõik on suuresti tänu sellele, et tema isa, kes oli tema eestkostja, ei lubanud neid asju teha."

Rahaliseks eestkostjaks määratud Spearsi isa Jamie Spears on saanud tõepoolest mõjutada erinevaid aspekte laulja elust. "Nüüd teame, et osaliselt tähendas see seda, et tal oli õigus teha otsuseid selle osas, kellega Britney tohib rääkida, kas ta tohib autoga sõita, mida ta tohib tarbida, kui palju tohib raha kulutada oma väljaskäikudele."

"Sisuliselt on Britney üritanud pidevalt sellest eestkostest lahti saada ja tema isa pole tahtnud seda käest ära anda. Seal on jõutud nii kaugele, et on tehtud tema eest tehtud otsuseid, mis mõjutavad ka tema enda tervist ja keha," rääkis ta. "Küsimus ongi selles, et Ameerika Ühendriikides on rahalise eestkoste küsimus viidud ka kõikide teiste aspektide küsimuseks. Näiteks kellega võib eestkoste all olev inimene abielluda ja kas ta tohib lapsi saada. Sest kui saad lapse, siis on tegemist pärijaga, kes saab õiguse sinu varale."

"Kõige olulisem on asja puhul see, et vaadates staare, kes teevad oma elu üle otsuseid, teevad avalikus kohas lollusi ja kulutavad raha mõttetute asjade peale. Ja siis on avalikkuse silme eest Britney Spears, kellel ei ole seda õigust, sest üks kohus kunagi otsustas eestkoste ja tema isa kasuks ning kohus ei ole andnud võimalust protseduuriks, et sellest ajutisest eestkostest taganeda. Ehk siis nendel inimestel, kes on eestkoste all, ei ole õigust ka advokaati valida ega lepinguid teha, sest lepingud peab tegema tema eestkostja."

Pärast seda, kui teema tuliselt ka meediakajastust saanud, on asjad hakkanud lahenduse poole liikuma. "Britney Spearsi isa on tänaseks eestkostest loobunud, öeldes, et ta on alati teinud seda, mis on tema arvates tütre parimates huvides. Tänaseks on Britney Spears saanud ka ise palgata endale advokaadi ja saab oma tahtmistest rääkida kohtus mitte ainult isa suu läbi," sõnas Tankler.