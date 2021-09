Maarja Nuut: juba enesearengu mõttes tuleks kuulata erinevat muusikat

Klassikalist ja pärimusmuusikat tudeerinud Nuut ei taha erinevaid muusikažanre kategoriseerida, sest lõpuks on see kõik muusika. Vaikne imbumine tehnikaga seonduvasse helimaailma on naise elus toimunud aastaid. Nüüd on artist jõudnud helisünteesini, kus ta loob muusikat justkui elektriga.

Selle taga on muusiku sõnul mingit sorti janu ja uudishimu erinevate helitekitamisviiside vastu. "Mida vanemaks saad, seda detailsemaks muutub su maailmataju ja üldpilt selgineb. Kogu aeg soovid end veelgi täpsemalt väljendada," ütles Nuut "Vikerhommikus".

Naine nihutab alati teadlikult piire selles osas, mida ta kuulab, sest mis on ühe jaoks müra, võib teise jaoks olla kõige suurem ilu üldse. "Juba enesearengu mõttes tuleks kuulata erinevat muusikat. Palju luuakse teoseid, mis esteetiliselt polegi nii nauditavad, aga kontekst nende ümber on põnev," rääkis Nuut.

Tundliku loomeinimesena mõjutavad muusikut erinevad impulsid. Vahel paneb ta oma loodud materjali lausa aastateks kõrvale, kuni see talle üks hetk pähe tagasi tuleb. "Ma tunnen siis ennast sealt ära. See looming on justkui filtreerunud ja settinud, näen seda hoopis teise nurga alt."

Albumi "Hinged" esitluskontsert toimub 19. septembril Sveta baaris.