Chanel nr 5 tähistab 100. sünnipäeva

Legende parfüümi sünniloo kohta on mitmesuguseid. Moelooja Coco Chanel (Gabrielle Chasnel) olla soovinud luua lõhna, mis oleks täiesti teistsugune ja revolutsiooniline. "See peab lõhnama mitte nagu lill, vaid naine," olevat Chanel uuest lõhnast soovinud.

Ajakirja Säde peatoimetaja Kristi Pärn-Valdoja sõnul kasvatatakse parfüümi valmistamiseks vajaminevaid lilli Lõuna-Prantsusmaal Grasses. Nii kasvatab perekond Mul aastast 1887 roose ja jasmiine ainult Chanelile.



Lõhna ülemaailmse tuntuse taga näeb Kristi Pärn-Valdoja ka Chaneli head turundust. Sada aastat tagasi mõjus lõhn uuenduslikult. Sellel oli lihtne nimi ja kujundus. Samuti osalesid reklaamkampaaniates nii autor Chanel ise kui ka maailmatuntud staarid. "Igal aastal tullakse aasta lõpus välja uue kampaaniaga. Praegu on teist aastat Chanel nr 5 näoks Marion Cotillard," mainis Pärn-Valdoja "Ringvaates". Ainukene meessoost reklaamnägu on parfüümil olnud Brad Pitt.



Seda, kui palju on lõhna saja aasta jooksul muudetud, on keeruline öelda. Küll aga on seda siiski olude sunnil tehtud, sest mitmeid komponente ei tohi tänapäeval looduslikul teel saada. Pärn-Valdoja sõnul on huvitav, et lõhna peamised koostisosad roos ja jasmiin on kultuuriruumis sümboliseerinud kahte poolt, mis iseloomustavad ka moelooja Chaneli elu. "Roos iseloomustas korralikku naist ja jasmiin võrgutajat," ütles Kristi Pärn-Valdoja.