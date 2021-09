Marko Reikop külastas "Ringvaate" vana stuudiot Solarise keskuses

"Me kurtsime, kuidas see on nii väike ruum ja me siia ei mahu ära," meenutas Reikop ruumi, mida kitsaste olude tõttu ka dušikabiiniks kutsuti. "Nad on teinud triki, mida meie omal ajal teha ei saanud - nad on võtnud kõik seinad maha. Meil oli siin hoopis kolm ruumi."

Tänu klaasseinadele võis iga keskusekülastaja mõne "Ringvaate" intervjuu taustale sattuda. "Siit käisid inimesed edasi-tagasi. Kui vanasti saite televisioonikaadrisse ennast sättida kaamera ette, siis nüüd saate vähemalt raamatukokku tulla," ütles Reikop.

Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo tõdes, et lugematul hulgal raamatutega majast ära kolida on keeruline, aga hea eesmärgi nimel. "Karm on küll, aga midagi pole teha. 1. novembril alustame majast välja kolimist ja tagasi kolime alles nelja-viie aasta pärast," rääkis ta. "Nüüd on meil suurepärane võimalus teha hoone nii korda, et järgneval 50 aastal ei pea keegi teda nii remontima."