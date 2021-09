Naised Köögis salvestas enam kui saja muusikuga koostöös laulu "Mis maa meile jääb?"

Ansambli teatel on "Mis maa meile jääb?" nii laul kui ka otsene küsimus, millele kiiremas korras vastust otsida. "Selles on noorte pealehakkamist ja emade-isade südamevalu, üleskutset mõistmisele ja ühisele tegutsemisele. Me soovime kõik puhast planeeti ja jätkusuutlikku eluviisi; kodu, kus tunda end turvaliselt ning osana loodusest; maailma, kus lastel oleks tulevikku. Nagu selgub hiljutisest kliimaraportist, on inimkonnal jäänud väga vähe aega, et kokku leppida ja midagi ära teha, et vältida üleilmset keskkonnakatastroofi," avaldas Naised Köögis.

"Seda laulu kirjutades rääkisime paljude noorte ja lastega, saime mõtteid ja kuulasime nende muret tuleviku pärast. Panime selle laulusõnadesse kirja, lootes, et nii ehitame silla eri põlvkondade, arvamuste, maailmavaadete ja huvigruppide vahel," ütles Kristiina Ehin. "Meil emadena on valus näha laste hirmu tuleviku ees. Loodame, et see laul paneb ka poliitikud vaatama kaugemale kui kiire majanduskasv," lisas ansambli liige Sofia Joons Gylling.

Laul on pühendatud maailmakoristuspäevale, mis tänavu toimub 18. septembril. Loo videole on lisatud subtiitrid 14 keeles: inglise, eesti, saksa, vene, prantsuse, hispaania, hindi, soome, läti, leedu, poola rootsi, portugali ja itaalia keeles.

Laulu ja video valmimisele panid õla alla dirigendid Hirvo Surva, Kadri Hunt, Maret Alango, Mariliis Kreintaal, Kaie Tanner ja Kaspar Mänd, laulu seade autor Arno Tamm, helirežissöör Peeter Salmela ning muusikud Marti Tärn ja Ahto Abner. Video filmis ja monteeris Wild Kino - Joosep Matjus ja Katri Rannastu.