Mälumängija Rein Laumets andis välja raamatu mälumängu küsimustega

Mälumäng on sport, selles võisteldakse mälu ja lugemuse peale. Kunagi võis võitja meeskond teenida välja turismireisi Ungarisse.

Laumets on olnud 11 aastat mälumängija ning esitas pühapäeval Mnemoturniirile viimase küsimuse. Kuidas tekib huvi mälumängu vastu? Interneti- ja nutitelefoni eelsest ajaviitjast – ristsõnavihikust.

"Nooruse vahel oli – see oli ainuke ristsõna sellel ajal nagu raamatuna. Oli hea taskuformaat – panid tasku ja seda sai uuritud. Siin on huvitavaid asju sees ja hakkasin üles kirjutama neid vastuseid," rääkis Laumets.

Hiljuti andis Laumets välja oma kolmanda raamatu – seekord tema enda esitatud tuhande Mnemoturniiri küsimusega. Kõige esimene küsimus oli "Milline on maailma kõige kõrgemal asuv pealinn?".

Kõige parem küsimus pole tegelikult kunagi faktiküsimus, teab Laumets. "Oluline on see, et vastajad saaksid alustada arutlust ja välja mõelda läbi arutluse selle vastuse – mitte raskeid fakte ette panna," sõnas ta.

Vähemalt ühe küsimusega kaasnes ka viga. Jutt oli väliseesti kontrabassimängija Ludvig Juhi surma asjaoludest, mille kohta Laumets luges Kultuurist ja Elust.

"Ta laeva peal suri ootamatult. Aga ta maeti ikka Bostonisse. Aga seal öeldi, et heideti vana meremeeste kombe kohaselt üle parda merre," selgitas Laumets.