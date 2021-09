Ivo Linna salvestab uut plaati: see on uskumatu tunne

"See on duettide plaat ja võib-olla on see märk sellest, et püüan kuidagi lihtsamalt läbi ajada," naeris Ivo Linna "Ringvaates". "See on põnev tegemine sellepärast, et materjal on kõik uus."

Plaadile on laule kirjutanud mitmed Linna sõbrad ja teekaaslased, teiste hulgas Tanel Padar, Hendrik Sal-Saller, Jalmar Vabarna, Ott Lepland jt.

"See on uskumatu tunne: minna üle tüki aja jälle stuudiosse ja hakata uut loomingut tegema. ma olen väga rahul ja väga õnnelik," kinnitas Linna.

Laulja lubab väga mitmekesist ja südamlikku plaati. Ilmusmisaeg on planeeritud novembri lõppu, detsembri algusesse.