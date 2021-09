Kristina Herodes: moesiluett on radikaalselt muutunud

Moeajakirjanik Kristina Herodese sõnul on sel sügisel moes suurimad märksõnad mugavus ja avarus ning trendikad on voogavad laialõikelised riided.

Sügise hakul julgustab Herodes naisi kandma peakatteid. "Kui lähed ükskõik kuhu, ükskõik millisele tänavale või üritusele, siis sajast naisel võib-olla ühel on peakate. Ja see üks on see kirss tordil, kes nopib kogu tähelepanu," rääkis Herodes "Terevisioonis".

Moelavadel on tema sõnul eekõige näha avaraid ja voogavaid rõivaid, laia lõikega pükskostüüme ja pükse. "Kui vaadata seda, mis moelavadel toimub, siis tekib küsimus, miks need modellid nii kõhnad peavad olema, sest nende voogavate ja lainetavate siluettide sisse mahuks lõdvalt ära keskmised, normaalsed ja kopsakad inimesed. Moesiluett on radikaalselt muutunud - mugavaks, voogavaks ja kihiliseks."

"Eesti inimene on harjunud kandma kõike ümber naha, "vorstikile" tüüpi kleidid on meil ajast aega moes. Kui keha on näha, siis on see kritiseeritav, aga kui ta voogavate kihtide sisse kaob, siis mitte keegi ei kritiseeri. Siis oled alati heas vormis."

Materjalidest kiitis Herodes just naturaalset siidi. "Siid on materjal, mis reageerib kehasoojusele - kui on palav ilm, siis pole sul kunagi palav, sa tunnned seda jahedalt seljas, ja kui on külm ilm, siis siid muutub soojaks," selgitas ta.

Külmemate ilmade saabudes julgustab Herodes jope asemel selga tõmmata hoopis keep. "Keep on jäänud ajaloo varasalve servale tähelepanuta. Aga uhke keep on tohutult majesteetlik. Sellega võid minna teatrisse ja panna mistahes komplekti elama," ütles ta ja lisas, et külma ilmaga ei pea kohe suusajopet selga panema, nagu paljud eestlased teevad. "Meile tulevad välismaalt moeeksperdid külla ja küsivad, kas teil on siin palju suusamägesid, sest kõik käivad suusajopedega."

Ka jakimood soosib avarama lõikega ja pikemaid disaine. "Kui võtad jaki, siis võta see, mis on pigem pikem. Kõik lühike, taljeses, väike, tagumik väljas - see pole enam moes. Las see keha naudib seda ilulemist seal voogavate kihtide varjus," lausus Herodes.