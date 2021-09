Laulja Britney Spears teatas, et on kihlunud oma pikaaegse kallima Sam Asghariga.

Paar kohtus 2016. aastal.

39-aastane Spears on pikalt võidelnud kohtus oma isaga, et pääseda tema eestkostest. Laulja on avaldanud, et eestkoste on muuhulgas piiranud tema ka tema vabadust Asghariga abielluda või rohkem lapsi saada.