Vanilla Ninja astub EFTA galal üle kümne aasta publiku ette

"Esinemine EFTA galal on tõesti meie esimene avalik etteaste üle enam kui kümne aasta ja mul on nii hea meel, et nüüd see lõpuks juhtubki," lausus Piret Järvis-Milder. "Nii saab meie comeback justkui viimaks ametlikuks. Et me ei nokitse mitte lihtsalt omaette stuudioseinte vahel, vaid tuleme ikkagi publiku ette ka. Ja väga oluline on ka see, et saame oma esimese nii-öelda tagasituleku-etteaste teha just kodupublikule. Tunne on igal juhul väga elev ja ootusrikas!"

Olles ka ise EFTA laureaat (Pealtnägija võitis 2017. aastal "Parim infosaade või publitsistika" kategoorias esikoha), on Järvis-Milder tänavuse esinemise eel ootusärev nii auhinnasaajate kui ka Vanilla Ninja esinemise tõttu. "Ma olen harjunud EFTA ajal saalis istuma ja omadele pöialt hoidma, sel aastal tuleb samal ajal hoopis lava taga närveerida ja oma esinemiskorda oodata," rääkis Järvis-Milder. "Aga väga mitmed mu head kolleegid on ka sel korral nominendid, nii et põnevust ja pöidla hoidmist jagub täiega ka sinna kulisside taha. Igal juhul on EFTA minu jaoks hästi kodune sündmus, kus publiku hulgas on palju sõpru ja inimesi, keda kolleegidena imetlen, nii et seda erilisem see esinemine olema saab."

Vanilla Ninja tuleb lavale sünnipäevale sobiva kavaga, kus ei puudu nii nostalgianoodid kui ka uus muusika. EFTA galale saab publik kaasa elada ETV ja ETV2 vahendusel. Otseülekanne algab kell 18.30 ETV2 kanalil, alates kell 20.00 saab galat jälgida ETV vahendusel.