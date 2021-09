Jennifer Cohen: olen tänulik, et isa on tutvustanud mulle nii palju head muusikat

Nii superstaarisaates kui ka Eesti Laulul osalenud Jennifer Cohen tuleb perest, kus muusikat väga armastatakse. Tema isa Jeffrey naljatles, et ei tea, kust Jenniferi lauluoskus tuleb, sest tema ja tema naine laulda ei oska, kuid meenutab, et mängis kodus palju enda lemmikmuusikat.

New Yorgis sündinud ja nooruspõlves 60–70ndatel Californias elanud Jeffrey nentis, et on üles kasvanud hea muusika ajastul. Ühe enda lemmikuna tõi ta välja näiteks Bob Dylani, keda tema karjääri algusaegadel ka New Yorgi kohvikutes kuulamas käis.

"Aasta oli 1961, Dylan oli just tulnud Minnesotast ja mängis Greenwitch Village'i kohvikutes. Mäletan, et sõitsime metrooga Brooklynist sinna, et tema muusikat kuulata, mis kõlas tol ajal väga värske ja uuena. Tema lugu "The Times They Are A'Changin'" tundus nii prohvetlik kõige suhtes, mis hakkas juhtuma."

"Ärgem unustagem, et tol ajal hakati rohkem ka kodanikuõiguste eest võitlema. Lõppenud olid 1950. aastad, mis oli Ameerikas üpris stabiilne aeg, midagi ei muutunud. 60ndatel oli aga tunda, et asjad on muutumas. Kui selle loo sõnu kuulata, on need ka täna väga asjakohased," rääkis Jeffrey. "Dylan võitis ka kirjanduse Nobeli preemia, sest tema laulude lüürika oli lihtsalt nii ilus. Tal polnud imelist häält, aga tema laulusõnad olid võimsad."

Ka menubändiga Beach Boys on Jeffreyl isiklik seos. "Oli 1965. aasta ja elasin Los Angeleses. California õitses tol ajal, aga Los Angeles oli selline unine linn, kuni tuli California kõlaga Beach Boys. Minu päevad koosnesid pooleldi töötamisest ja pooleldi surfamisest, surfimuusika kuulamisest ja mööda rannikut sõitmisest, et laineid püüdma minna. Need olid head ajad," meenutas ta. ""Good Vibrations" oli Beach Boysi meistriteos. Brian Wilson (Beach Boysi asutaja - toim.) oli geenius. Ja ma tundsin Neal Jardine'i, kelle vend Al oli Beach Boysi laulja, nii et tema tutvustas mulle seda bändi. Seega sellel laulul on päriselt seos minuga ja minu ajaga Californias."

Jennifer nentis, et on eelkõige tänulik isale, kes on talle väga palju head muusikat tutvustanud. Nende mõlema lemmikute hulgas on näiteks Fleetwod Mac, Johnny Cash, John Lennon ja teised.

Lauljatar rääkis aga muuhulgas, et oli lapsena suur Hannah Montana fänn ning edaspidi on teda Miley Cyrus ja tema karjäär inspireerinud. "Saan öelda, et Hannah Montana ehk Miley Cyrus oli minu esimene suur iidol. Hannah Montana saade keskendus tema ja ta isa lähedasele suhtele. Suutsin sellega väga suhestuda, sest ka mina olen isaga lähedane," selgitas Jennifer. "Vaadates Miley Cyruse karjääri, on ta ka täna väga suur artist. Ta alustas popartistina, praeguseks on ta pigem rokkartist. Ja ta alustas, kui oli 12-aastane, nüüd on ta aga 20ndates ja ikka hinnatud artist. Kui ta tuli Disney tiiva alt ära, siis kõik arvasid, et algab tema allakäik, aga ta on ikka edukas artist."

Veel tõi Jennifer enda lemmikuna välja Adele'i ja tema loo "Right As Rain", öeldes, et see artist ja lugu esindavad perioodi tema elust, kui ta iseseisvaks hakkas. "Adele'i muusika meenutab mulle aega, kui ma olin 14-aastane ja kolisin Haapsalust Tallinnasse muusikat õppima," meenutas ta. "Minu üks esimesi sõbrannasid Luisa tutvustas mulle väga palju uut muusikat ja ta lasi mulle seda laulu. Tulid ka teised artistid, nagu näiteks Joss Stone ja jazz-muusikud. Selline uus muusika inspireeris mind ka enda soolokarjäärist unistama, sest neid artiste kuuldes tundsin, et tahan sama teha."