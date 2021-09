Näitus "Kangelased" paneb julged eakad tuntud filmikangelaste rollidesse

Näituselt leiab nii Sherlock Holmesi kui detektiiv Vera, Batmani Kassnaisest rääkimata. Osalejaid oli Laagrist ja Saue linnast, aga ka Turbast ja Vansist. Kaamera ette astunud modellid olid vanuses 60-84 eluaastat, kolm meest ja seitse naist.

Näituse idee taga on fotograaf Erik Riikoja ja stilist Tiina Kukk. "Läksime filmi maailma. Mõte oli näidata, et inimesed ei ole alati need, kellena oleme harjunud neid nägema," rääkis Riikoja saates "Hommik Anuga". "Kõige raskem oli karakterite leidmine ja järgi tegemine."

Miss Marple'iks kehastunud Saue elanik Galy Kõdar leidis üleskutse projektis osaleda Saue vallalehest. "Otsustasin kandideerida ja kõik läks väga hästi," rääkis naine rõõmsalt.

Galy Kõdar Miss Marple'ina Autor/allikas: kuvatõmmis/ERR

Mati Tartu on aga koduvallas aktiivne ning sai kutse läbi härradeklubi. "Kõik härrad olid kutsutud, aga pooled on väga häbelikud. Nad lihtsalt ei võtnud seda mõtet omaks. Oli tõepoolest tükk tegu, et mehi julgustada sellest osa võtma," meenutas Tartu.

Mati Tartu kehastus Neoks filmist "Matrix" Autor/allikas: kuvatõmmis/ERR

Kõigil asjaosalistel on ka omad kangelased - Riikojal vanemad ja vanavanemad, Kõdaril Ita Ever ja Tartu jaoks on suurimad kangelased naised. "Naised oskavad probleeme läbi mõelda paremini ja sügavamalt. Mehed usuvad alati seda, mida nad näevad, aga naiste mõttemaailm on natuke sügavam," tõdes mees.

Näitus "Kangelased" on Laagris oktoobri lõpuni, seejärel novembris ja detsembris Saue linnas vallamaja aknanäitusena.