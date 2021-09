Priit Pius tegi Andres Kuusele naljakõne Jüri Ratasena

Näitlejad Priit Pius ja Kait Kall suunduvad peagi tuurile komöödiatükiga "Midagi ikka". "Meie ambitisoon on olla naljakad," sõnasid mehed.

Näitlejate taustad on erinevad - Kall sai näitlejahariduse on Viljandist ja Pius lavakunstikoolis Tallinnas. "Meie lähenemispunktid on üsna erinevad," tõdes Pius. "Kait on rohkem sõnahuumori mees ja minul on füüsilist poolt ja vana head häälemoonutust. Ega ma midagi muud teha ei oska ja nii mõtlesin, et teen seda, mida oskan." Mitmeid kuulsaid inimesi järgi teinud Pius lubas, et uues tükis on tal ka uued karakterid.

Kuigi inimeste järgi tegemine vajab nende tundmist lähemalt, pole Pius enne parodeerimist inimestega otseselt ühendust võtnud, et nippe küsinud. "Paroodia juures on naeruvääristav moment ka juures ja pigem ei julge helistada," ütles ta.

Mõlemad mehed ütlesid, et naljategemine on neil omal moel oluline. "Mulle tundub endale, et see baas on lapsepõlvest pärit ja kasvab kaasa. Naljategemine on kõige lihtsam mänguvorm, sa tahad teist naerma ajab, et teisel oleks tore ja lõbus," ütles Pius.

"Minu jaoks on see väga teraapiline ka," lisas Kall. "Mina oma kavas räägin 90 protsenti enda asjade kohta elust enesest." Samas tõdes ta, et mõnikord võib keegi ka haiget saada ja naljatles, et tema abikaasa võib tunda end puudutatuna.

Saates tehti ka naljakõne saatejuht Andres Kuusele ning Priit Pius rääkis Jüri Ratase häälega. Kuuse terav kõrv tundis aga kohe ära, et tegu pole päriselt endise peaministriga. "Väga hästi teed teda järgi," kiitis Kuusk sellegipoolest.